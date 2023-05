Notarios de la autonomía

La historia autonómica de Canarias ha contado desde sus inicios con CANARIAS7 como uno de sus notarios. El periódico cumplió el 2 de octubre de 2022 cuarenta años de aquel primer número impreso, y cuatro décadas es lo que suma también Canarias como autonomía. Este martes, CANARIAS7 recibe una de las Medallas de Oro que concede el Gobierno de Canarias y que se entregan en el acto institucional que tiene lugar en la capital tinerfeño.

Supone un reconocimiento a un compromiso diario con el periodismo riguroso, la pluralidad de opiniones y la defensa de los intereses de Canarias. De Canarias como espacio unido que se fue forjando precisamente con el devenir autonómico, pero también de defensa de las singularidades de todas y cada una de las islas. Así, Informaciones Canarias SA, empresa editora del periódico, que tiene su sede en la capital grancanaria, ha apostado desde el comienzo a contribuir al conocimiento de la actualidad y la realidad de todas las islas. Eso explica el siete que acompaña el nombre de Canarias en la cabecera, en una época en que La Graciosa no tenía reconocimiento como isla. Como también el hecho de que fue uno de los primeros periódicos con presencia en los puntos de venta en los siete días de la semana, en una época en que se mantenía la tradición en buena parte de la prensa de cabeceras que no salían a la calle los domingos y otras que no lo hacían los lunes.

Como recordó en su día el presidente de Informaciones Canarias SA, Juan Francisco García González, al conocerse la noticia de la concesión de la Medalla de Oro, el periódico fue el resultado de un impulso social. Era un momento en que la isla de Gran Canaria se exponía, con la desaparición de cabeceras y la concentración de otras, a una situación casi de monopolio y eso llevó a personalidades del mundo institucional, político, empresarial, cultural y social en general a plantear la necesidad de una cabecera nueva, de capital netamente isleño. Hubo otros proyectos similares pero el que cuajó con el paso del tiempo fue CANARIAS7.

Aquel periódico nació con voluntad de innovar y así ha sido en estos cuarenta años. Yasí hay intención de que continúe. En la trayectoria empresarial hay aportaciones al sector de la comunicación en las islas como la impresión a todo color, la introducción de las promociones o la introducción de eventos como un espacio más para la comunicación.

A todo eso hay que unir una decisión que fue clave para que la actualidad de Canarias diese un salto al exterior y para que el público potencial creciera de manera exponencial:CANARIAS7 fue la primera cabecera impresa de las islas en estar presente en el formato digital, así como una de las cinco primeras de España. A mediados de los años 90 del pasado siglo, cuando internet era un campo por explorar, los lectores empezaron a encontrar en www.canarias7.es una ventana digital a la actualidad de las islas, así como un espacio para la participación mucho más directa. Desde entonces, el crecimiento de ese formato ha sido imparable, de la mano de los avances en la tecnología de la comunicación.

CANARIAS7 ha hecho también de la sostenibilidad uno de sus ejes. La empresa cuenta con un parque eólico en sus instalaciones de Arinaga, así como sendas instalaciones fotovoltaicas en la planta de impresión y en la sede de la capital grancanaria.

Otro de los hitos de la historia empresarial de Inforcasa ha sido su entrada en el negocio audiovisual, con su participación en la empresa Videoreport Canarias. Se ha convertido en empresa de referencia en el sector, con producciones de reconocimiento por el público y también por la crítica especializada y el resto de compañías del sector.

Todo un cúmulo de hitos y méritos que estuvieron presentes seguramente en la decisión del Gobierno, a propuesta del presidente Ángel Víctor Torres.