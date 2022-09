«Los niños de Todoque han vuelto al cole contentos pero necesitan su escuela rural»

La grancanaria (del barrio de Schamann), Alicia Martín, que lleva más de 30 años viviendo en la isla de La Palma es la directora del colegio de Todoque, que junto con el de Los Campitos, desapareció engullido por la lava. La erupción, la destrucción que conllevó y que afectó de lleno a muchos de sus alumnos y las dificultades que generó el volcán de gases, cenizas hizo que el curso pasado fuera «muy difícil» para todos los que formaban parte de la escuela unitaria de Todoque. Ellos junto a los de Los Campitos y los derivados de La Laguna (la lava llegó al centro pero no lo destruyó en su totalidad) fueron reubicados en la antigua escuela de música Princesa Acerina, en el centro de Los Llanos, donde continúan este curso.

La propia Alicia fue evacuada de su casa de Las Manchas el 19 de septiembre, el día de la erupción, y ha estado realojada en dos viviendas en este tiempo hasta que el 31 de julio -cuando se abrió la nueva carretera-, hace apenas dos meses, pudo regresar a su casa. Cuando llegó su vivienda «estaba toda negra». Salieron 14 camiones de ceniza pero por fin ahora, según indica, «ya tiene color». «Hemos trabajado mucho»», apunta Alicia, que ha estado todo el verano volcada en limpiar y preparar su vivienda, que tenía algunos desperfectos. Por ejemplo, como consecuencia de los terremotos, han tenido que apuntalar la segunda planta de la casa.

«No podían perder también el referente de su tutora»

Sin embargo, pese a la presión a la que ha estado sometida dentro y fuera del aula en el último año en ningún momento abandonó a sus niños. «Había gente que me decía que cogiera una baja pero no podía dejar a mis niños. Bastante habían perdido para perder el referente de su tutora», indica.

Alicia señala que la sensación que tiene su familia tras volver a casa es que «viven mucho más lejos que antes» por el silencio que hay, el menor tráfico y la ausencia de muchos vecinos que no han regresado a sus casas. En su opinión, la normalidad tardará en llegar. «Ni el paisaje es el mismo y además ha fallecido mucha gente en la zona después del volcán. Nos ha dejado muy heridos, muy tocados», lamenta.

Los chicos de Todoque y de Los Campitos volvieron a clase la semana pasada (contaron con la visita de los Reyes) y Alicia destaca de esta primera semana que los niños están «ilusionados, contentos y muy unidos». «La verdad que ha sido muy gratificante volver a encontrarnos y empezar un nuevo curso que plantea muchos desafíos con la nueva ley y lo que implica para la escuela unitaria con niveles diferentes».

Esperanza de que se recupere la escuela unitaria

En este sentido, Alicia defiende la necesidad de que las administraciones den el paso y vuelvan a construir una escuela rural para los niños de los CEIP Los Campitos y Todoque.

Según explica, a finales del curso pasado los niños de las familias afectadas estaban «desubicados, más tristes e incluso más agresivos, mostrando lo que llevaban dentro». «Es que son niños de entornos rurales y de repente están encorsetados en un piso y en un centro que no tiene tantos espacios como tenía el nuestro. No es una escuela rural y entonces, lo que deseamos es que se tenga clara la nueva ejecución del centro y recuperar la esencia de la escuela unitaria», indica Alicia. Las administraciones han expresado su deseo de hacerlo pero aún no han concretado nada.

Alicia, que es optimista, saca aprendizajes de este volcán. Para empezar, apunta, que tenemos que dejar de vivir de espaldas a la vulcanología y en segundo lugar, que no hay que apegarse demasiado a lo material, que hay que disfrutar y asegurar bien las propiedades. «Viendolo en positivo el volcán no solo destruye sino que construye. Es una oportunidad que tenemos que aprovechar», manifiesta Alicia.