Matías, el dueño del coche que cayó al mar desde un ferry perdió su casa durante el volcán de La Palma

Viajaba tranquilo de La Gomera hacia Tenerife con su familia. Todo iba bien pero, sin quererlo y sin buscarlo, el coche de Matías ha protagonizado una de las imágenes más virales de esta Semana Santa al caer al mar nada más salir del puerto. Varios días después de este suceso y con la cabeza «más tranquila», Matías ha estado este lunes en los micrófonos de la Cope para contar cómo vivió ese momento.

«Cuando vi el coche flotando no tuve dudas de que era el mío, era un 4x4 muy grande y de edición limitada. Me quedé en shock». Matías comentó que suele viajar mucho en esta naviera y que lo hace «en Clase Oro porque acumulo muchos puntos. Aparqué el coche cerca de la salida, giré la rueda y puse el freno de mano. Salí del vehículo y subí a mi asiento, como siempre». Pero Matías no podía imaginar que ese viaje no iba a ser «como siempre». «Cuando el barco salió de la escollera del puerto dio un golpe de mar y vi al coche flotando en el agua. No sabía como reaccionar», confesó en la entrevista.

En el coche no había animales, solo bienes materiales

La gran pregunta que se han hecho las personas que han visto el vídeo del coche de Matías hundiéndose en medio del Atlántico es ¿qué había en el coche?: «Nos quedamos sin ropa, sin el pórtatil y perdimos cosas de valor sentimental, pero afortunadamente en este viaje decidimos no llevar a nuestros perros y por esa parte me siento aliviado». «Lo primero que pensé es si tenía los perros dentro, pero luego recordé que los había dejado en La Palma. De haberlos tenido, habría saltado al agua, aunque fuese un error, porque seguramente hubiese muerto triturado por la hélice del barco», declaró.

Primero el volcán y ahora el mar

Al ver esas imágenes en las que el mar se traga el coche nadie puede imaginar que el dueño es una de las personas afectadas por el volcán de La Palma pero así es, la mala suerte volvió a tocar en la puerta de Matías: «Ahora tengo una casa bajo la lava y un coche bajo el mar; menos la lotería me toca todo», ironizó en la entrevista.

Este último suceso que vivió Matías en la ruta La Gomera- Tenerife le hizo recordar a lo vivido en 2021 en su isla con la erupción del vocán: «Cuando salimos del barco nos vimos con lo puesto, tuvimos que buscar ropa y perdimos muchas cosas materiales».

Pasados varios días de este momento, Matías asegura que se encuentra «tranquilo y satisfecho con el atendimiento de Fred. Olsen: Nos recibieron tres directivos en el puerto de Los Cristianos, me dejaron un coche de sustitución y se van a hacer cargo de todo y con creces, según me han garantizado», concluyó su entrevista.