Maspalomas, entre las 25 mejores playas del mundo según el ranking anual de TropAdvisor

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de febrero 2025, 21:58

El portal de viajes Tripadvisor acaba de publicar el ranking de las 25 mejores playas del mundo, una lista basada en las opiniones y comentarios que los usuarios han realizado en la genuina plataforma durante el pasado año sobre los arenales que han visitado, un selecto 'club' en el que se encuentra Maspalomas en un peldaño privilegiado.

Dicha tabla de honor está enmarcada en los premios 'Best of the best' de Traveller's Choice 2025, que distinguen entre otros, a los destinos, hoteles, playas, experiencias y restaurantes favoritos de los viajeros en función de sus reseñas en la plataforma.

La mejor playa del mundo este año es la de Elafonisi (Creta, Grecia), seguida por Banana Beach (Phuket, Tailandia) y Eagle Beach (Aruba), en segunda y tercera posición respectivamente. Junto con Maspalomas, que ocupa el 12º lugar, también se encuentra otro arenal español, en este caso la playa de Muro en Mallorca (8º).

Arriba, imagen de la playa de Elafonisi (Creta), rankeada en primera posición según TripAdvisor. Abajo, a la izquierda, instantánea de Banana Beach (Tailandia) y a la derecha, Eagle Beach (Aruba). TripAdvisor

Del conocido enclave situado en el sur de Gran Canaria destacan su fama por «sus espectaculares dunas de arena dorada, ofrece un inmenso y singular paisaje que acaba adentrándose en las aguas cristalinas del océano Atlántico». Maspalomas es «perfecta para pasear por sus extensas dunas o relajarse en su amplia franja de arena». Además, su «ambiente vibrante, con bares y restaurantes cercanos, la convierte en un lugar ideal tanto para relajarse como para disfrutar de actividades acuáticas y eventos locales».

Ampliar Imagen de las dunas de Maspalomas. C7

Este es la lista de las 25 mejores playas del mundo:

Ranking 1 Playa de Elafonisi (Creta, Grecia) 2 Banana Beach (Phuket, Tailandia) 3 Eagle Beach (Palm/Eagle Beach, Aruba) 4 Siesta Beach (Siesta Key, Florida, EEUU) 5 Playa de Falésia (Olhos de Água, Portugal) 6 Playa de Varadero (Varadero, Cuba) 7 Bávaro Beach (Bávaro, República Dominicana) 8 Playa de Muro (Mallorca, España) 9 Kelingking Beach (Nusa Penida, Indonesia) 10 Myrtos Beach (Cefalonia, Grecia) 11 Isola dei Conigli (Lampedusa, Italia) 12 Playa de Maspalomas (Gran Canaria, España) 13 Playa de Ipanema (Río de Janeiro, Brasil) 14 Poipu Beach Park (Kauai, Hawái) 15 Manly Beach (Sídney, Australia) 16 Playa Delfines (Cancún, México) 17 Playa de Palombaggia (Córcega, Francia) 18 Anse Lazio (Isla de Praslin, Seychelles) 19 Playa Norte (Isla Mujeres, México) 20 Playa de Tropea (Tropea, Italia) 21 Playa Balandra (La Paz, México) 22 Ka'anapali Beach (Maui, Hawái) 23 Reynisfjara Beach (Vik, Islandia) 24 Bondi Beach (Sídney, Australia) 25 Muro Alto Beach (Porto de Galileas, Brasil)