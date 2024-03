Caso Mascarillas: el proveedor de las 3M falsas celebraba el negocio mandando fotos con bebidas de lujo

La Fiscalía Europea dispuso, en el decreto desvelado por CANARIAS7, que el proveedor de las mascarillas falsas de la marca 3M que llegaron a Gran Canaria, Ishan Mahmoud Mohammed Al Sabbagh, compareciera en calidad de investigado el próximo 29 de abril.

Este empresario -residente en el Reino Unido y con pasaporte libanés-, se dedicó a enviar imágenes a Rayco González y Lucas Cruz eufórico con el negocio realizado mientras bebía wiski y champán cuando la mercancía fue enviada desde Etiopía hasta Gran Canaria, todo ello antes de que las autoridades descubrieran que eran falsas.

En un vídeo que Mohammed remitió al propietario de RR7 United y que consta en la investigación, se le ve bebiendo champán Moët & Chandon mientras exclamaba «José Lucas y Rayco, ¡felicidades!». También aparece en una foto con una botella de Johnnie Walker Blue Label que tiene un valor superior a los 200 euros y en otra con la etiqueta de la mercancía que iba a partir en avión con destino a Gran Canaria pegada en su frente.

«Lucas no es mi amigo»

Este periódico se puso en contacto con el empresario investigado y afirmó que no sabía «nada de nada y todo lo que se ha puesto sobre mí es mentira. No conozco nada de este asunto, no sé nada de allá, así que lo arregle toda la gente involucrada, yo no tengo nada que ver con eso», declaró.

También quiso puntualizar que «Lucas no es mi amigo», en referencia al intermediario con el que cruzó múltiples conversaciones, al igual que con Rayco González en un periodo de tiempo en el que, primero, envió cubrebocas falsos a Gran Canaria y, luego, gestionó el segundo pedido de mascarillas de la marca Honeywell que se gestó para intentar enmascarar el fiasco del primer pedido de 3M, previo pago por parte del SCS por adelantado y sin garantías de cuatro millones de euros.