Manual de corrupción: el truco de las UTE y «bocata de calamares» para el político

«Los políticos reciben su bocata de calamares o lo que tengan que recibir». La frase es del empresario Raúl Gómez Rojo, uno de los detenidos en la trama y identificado en el clan como 'el Fotovoltaicas'

Gracias a las grabaciones efectuadas por Marco Antonio Navarro, los investigadores se encuentran con una conversación fechada el 27 de abril de 2021 en la que Raúl Gómez da una clase teórica de cómo, en su opinión, hay que articular un entramado empresarial para «conseguir adjudicaciones». Todo ello con el añadido de prebendas o comisiones a los políticos, que es lo que, según la Policía Nacional, queda simbolizado con esos «bocatas de calamares».

En el diálogo, Raúl Gómez Rojo, afincado en la península, señala que es clave formar una unión temporal de empresas entre sociedades peninsulares «y alguna empresa canaria también». «Hace muchos años que no estoy allí», dice el empresario, «que nos digan, que nos recomienden alguien de eso, que nos recomienden los políticos una».

Gómez Rojo agrega que tiene prisa pues está cerrando el presupuesto de su empresa: «Que para mí es importantísimo esto. A ver si pillo, si pillo un millón de euros, no me jodas...». Y es ahí donde viene su lección: «En este tema se suele hacer de la siguiente manera, a ver qué te parece (...) Te explico cómo suele hacerse manera habitual... Se coge una empresa con prestigio y solvencia para poder ganar el concurso y demás, en este caso sería Gestinsa Euroestudios, ¿no?».

El empresario investigado proyectaba una operación en el ámbito portuario con una ingeniería

Tras la respuesta afirmativa de Navarro, el empresario agrega: «Yo he hablado con un amigo íntimo mío que lleva ahí toda la vida. ¿No? Que hicimos la carrera, me lo encontré el otro día en el funeral (...) Este chaval nos conocemos muchos... Ydigo, oye ¿sigues ahí, Juan Pablo? Sí, sí ¿y oye, y del tema de puertos? Joder, acabamos de fichar hace tiempo a unos que vienen de una ingeniería y son muy buenos. Pues ya tienes todo lo que decir. ¿Para qué lo quieres? Para unas cosas que se van a hacer por el Sur, ya te avisaré. Vale, no te preocupes, cuenta conmigo. Vale, entonces estos tíos te dan el lustre y el barniz, yo incluso puedo meter a tíos ya jubilados de puertos históricos de estudios muy buenos, muy buenos, muy buenos de la época. El de Granadilla lo hizo Agroman, hace muchos años (...) Entonces, tenemos a estos grandes, una empresa grande que es la que te cubre, y luego haces una UTE en la cual vas en un porcentaje pequeño con una empresa local. ¿No? Que es la que trae la obra. Una empresa local o nosotros también podemos hacer una UTE a tres. Sin ningún problema. La misión de la empresa pequeñita es traer la obra o traer el proyecto, mejor dicho. A través de la empresa pequeña los políticos locales reciben su bocata de calamares o lo que tengan que recibir. ¿No?».

Navarro contesta: «Perfecto, así es. Sí».

Raúl Gómez añade: «Y la empresa grande es la que da la cara y da todo el servicio, es como cuando hacen el superpuerto de Bilbao y está Agroman y una empresa pequeñita que es Construcciones... Carranza, que es de allí al lado de Bilbao, que no tiene... que en su puta vida nadie la había conocido. Pues ya está».

Con tarjeta y transferencias

Según los informes policiales, Raúl Gómez Rojo fue el último en incorporarse al entramado de presunta corrupción. «Están constatados», se puede leer en un informe aportado al Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, «numerosos pagos con sus tarjetas bancarias en lugares habituales de reunión, tales como el Hotel Victoria 4, restaurante La Carmela o el restaurante La Quinta, así como la asistencia a una de las grandes reuniones de la trama en Las Palmas». En cuanto a esas grandes reuniones, los investigadores se refieren a las celebradas en el hotel NHImperial Playa de la capital grancanaria.

Asimismo, se han acreditado transferencias por importe de 22.000 euros hechas por el empresario a cuentas bancarias de implicados en el caso Mediador, pero no así a la Asociación Deportiva Vega Tetir de los Fuentes.