Lluvias débiles en zonas montañosas y temperaturas de hasta 30 grados este miércoles
En algunos puntos del noroeste el viento será fuerte
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 26 de agosto 2025, 18:21
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera para este miércoles en Canarias la probabilidad de lluvias débiles y ocasionales especialmente por la noche en el norte de las islas montañosas, así como viento moderado del nordeste con algún intervalo fuerte en vertientes noroeste y sureste durante la segunda mitad del día.
En cuanto al estado del mar, el viento soplará del norte o nordeste con fuerza 4 a 5, ocasionalmente arreciando a fuerza 6, en las costas al este y oeste del archipiélago, mientras que en el resto soplará variable con fuerza 2 o 3. Habrá marejada o fuerte marejada en estos mismos puntos, así como mar de fondo del noroeste con olas de entre uno y dos metros y medio de altura.
El tiempo por islas
Lanzarote
Intervalos nubosos con apertura de claros por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.
Arrecife: 22º-28º
Fuerteventura
Intervalos nubosos a primeras y últimas horas que tienden a poco nuboso el resto del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.
Puerto del Rosario: 22º-26º
Gran Canaria
Nuboso en el norte sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en horas nocturnas y apertura de amplios claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso salvo intervalos ocasionales en el interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste durante la segunda mitad del día. Brisas en costas del suroeste.
Las Palmas de Gran Canaria: 23º-25º
Tenerife
Nuboso en el norte y sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables en horas nocturnas. Apertura de amplios claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso, con intervalos en el interior de las vertientes orientadas al sur. Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero descenso de las máximas en el interior. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y oeste durante la segunda mitad del día. Brisas en costas del oeste.
Santa Cruz de Tenerife: 23º-29º
La Gomera
Nuboso en el norte sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables en horas nocturnas, que tenderá a poco nuboso durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o con intervalos ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos este y noroeste así como en zonas altas durante la segunda mitad del día. Brisas en costas del suroeste.
San Sebastián de La Gomera: 23º-28º
La Palma
Nuboso en el norte y este sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en horas nocturnas. Apertura de amplios claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso, con algún intervalo ocasional en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las mínimas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sureste y zona del El Paso durante la segunda mitad del día, donde hay baja probabilidad de rachas muy fuertes. Brisas en costas del oeste.
Santa Cruz de La Palma: 21º-26º
El Hierro
Nuboso en el norte sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables en horas nocturnas, que tenderá a poco nuboso durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o con intervalos ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos este y noroeste así como en zonas altas durante la segunda mitad del día. Brisas en costas del suroeste.
Valverde: 19º-25º
