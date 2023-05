Si hablamos de una persona que nació y se crió en el barrio de San Francisco, en Telde; que se dedicó por completo al cuidado de una familia con cuatro hijos y que además, nos atendió con muchísima amabilidad, efectivamente, hablamos de Paquita Ramírez Galindo.

Para ella, el Día de Canarias no es una fecha cualquiera y por eso, más allá de pasarlo «en familia», también disfruta de los eventos que su municipio ofrece. «Si hay algunas cositas de tenderete bonitas, vamos a San Antonio o al parque de San Juan. Lo que haya, vamos a esos conciertos que suelen dar», comenta Paquita.

No hay buena celebración si no hay comida rica de la que acompañarse. Por eso, Paquita sabe bien que para el Día de Canarias, el sancocho no puede dejar de estar: «con bacalao, con cherne, con pescadito salado, de remojo, papitas, gofio, pellita, mojito canario. Y que no falte nunca eso».

Respecto a su visión sobre la juventud de nuestra tierra, la teldense sí siente que el arraigo y amor por el archipiélago se está traspasando bien de generación a generación: «Veo que a los jóvenes les gustan mucho las romerías. Les gusta lo canario y les gusta participar. Yo los veo, y con mucha ropa bonita. Tienes a Teror, tienes a Santa Lucía... Todos esos sitios llevan mucha juventud».

Para finalizar, Paquita tuvo claro que el sentimiento por Canarias es muy fuerte y que como aquí, no se está en ningún otro lugar: «Donde quiera que vayas viajar, cuando llegas a tu islita, llegas a tu islita. Qué linda es mi Canarias».