A la venta las entradas del Festival de Música Visual

En El Almacén, Pablo Sanz muestra las grabaciones de campo realizadas en varias islas del archipiélago, incluida la zona del Tajogaite

Las entradas para la 20º edición del Festival de Música Visual de Lanzarote ya están disponibles a través de la web oficial del Área de Cultura culturalanzarote.com. El festival, que tendrá lugar del 8 al 18 de octubre de 2025, vuelve a apostar por una programación de excelencia artística, marcada por la innovación sonora, la experimentación escénica y la fusión entre la música y el paisaje volcánico.

El Festival de Música Visual de Lanzarote, organizado por el Cabildo de Lanzarote, cumple este año veinte ediciones desde su nacimiento en 1989 de la mano del artista Ildefonso Aguilar.

La programación musical de esta 20 edición cuenta con nombres destacados de la escena internacional contemporánea. Entre ellos figura la saxofonista noruega Mette Henriette, que abrirá el festival el 9 de octubre en la Cueva de los Verdes con una propuesta íntima y experimental.

El pianista Bugge Wesseltoft, pionero del nu jazz y la fusión electrónica, actuará en el auditorio Jameos del Agua, junto al legendario contrabajista Arild Andersen y la percusionista Sanskriti Shrestha; y la inclasificable artista británica Keeley Forsyth, que llevará su intensidad vocal y teatral a este mismo auditorio.

También actuará Shida Shahabi, compositora sueca de origen iraní cuyas piezas de piano minimalistas la han situado entre los grandes nombres de la música contemporánea.

El programa incluye al trío Alizulh, formado Héctor Matacherry y Santi Pérez, que une creación sonora y arte visual desde una perspectiva insular; y a Lajalada, alter ego de la artista grancanaria Belén Álvarez Doreste, que explora nuevos paisajes electrónicos y poéticos.

Una de las propuestas más singulares de esta edición es Tibataje. Afectos aurales de las Islas Canarias, que es una instalación sonora de Pablo Sanz que se podrá visitar en la sala Cubo del CIC El Almacén con entrada libre y gratuita. La obra ofrece una experiencia inmersiva basada en grabaciones de campo realizadas en varias islas del archipiélago, incluida la zona del Tajogaite, y propone una escucha expandida, sensorial y transformadora de los paisajes sonoros del archipiélago.

Además de los conciertos, el festival incluye propuestas cinematográficas y encuentros. Una de las citas más especiales será la proyección en la Sala Buñuel del CIC El Almacén de la película 'Last and first men', dirigida por el músico Jóhann Jóhannsson, con narración de Tilda Swinton. Esta obra visual y sonora de culto dialoga con los paisajes y el espíritu conceptual del festival.

Las entradas para todos los conciertos y actividades del FMVL 2025 ya están disponibles, junto a toda la información detallada de los actos, en la web oficial del festival: www.festivaldemusicavisualdelanzarote.com.