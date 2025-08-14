Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Concesionario en Playa Honda. C7

Más vehículos matriculados hasta junio, liderando San Bartolomé

En el primer semestre se pudo cerrar el estreno de 3.466 unidades

José R. Sánchez López

Arrecife

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:59

Entre enero y junio se matricularon 3,466 vehículos en la isla, con San Bartolomé como referencia mayor, con 1.276 estrenos. A más en un 16,6% con respecto a igual periodo de 2024.

Tras San Bartolomé aparece Arrecife en el recuento del Centro de Datos del Cabildo, con justo 762 estrenos a lo largo del primer semestre. En tercer puesto está Tías, con 655 ventas.

En cuanto al resto, Yaiza aparece con 374 matriculaciones, por delante así de Teguise, que suma 236; Tinajo, que tuvo 116 estrenos hasta junio; y Haría, que cierra balance con 47.

Vista la tendencia, hay opciones de completar 2025 con un balance por arriba de los 6.545 estrenos que hubo el pasado año.

