Mamerto Cabrera Medina. BIOGRAFÍASDELANZAROTE.COM

Tías tramita la declaración de Mamerto Cabrera Medina como Hijo Predilecto

La consideración se hará a título póstumo

J.R.S.L.

Tías

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:01

El Consistorio de Tías ha tomado medidas para que avance el expediente destinado a nombrar al empresario Mamerto Cabrera Medina, a título póstumo, como Hijo Predilecto.

Hasta bien avanzado octubre estará disponible el nuevo periodo de consultas. Está por fijar la fecha para hacer el acto oficial definitivo.

La iniciativa guarda relación con la programación a estrenar el 12 de octubre, con motivo de los 60 años de Puerto del Carmen como punto de referencia turística en Lanzarote. Se cumplirán las seis décadas en 2026.

Mameri Cabrera Medina empezó con la actividad empresarial en 1954, montando su carpintería en la calle Cuba de Arrecife, donde algunas de las máquinas, inventadas por él, le ayudaban en sus trabajos.

En 1967 creó la empresa de alquiler de vehículos Autos Cabrera Medina, con la modesta flota de cinco Seat 127. Esta acción fue la simiente de la gran entidad mercantil que opera en el conjunto de Canarias como modelo a seguir.

El reconocimiento será a título póstumo, toda vez que el homenajeado falleció en 2003.

