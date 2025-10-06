Teguise prevé otra ampliación del cementerio de Guatiza Estos días se han puesto en servicio 30 nichos y 14 columbarios

En los primeros meses de 2026 se contempla que cobre forma un nuevo proceso de ampliación del cementerio de Guatiza, con patrocinio del Consistorio de Teguise, como complemento a las obras de reciente conclusión, según la alcaldesa, Olivia Duque.

Se tiene en proyecto la construcción de 80 nuevos nichos y 30 columbarios adicionales; para con ello permitir la valía del camposanto hasta el tramo final de la presente década. Está por ver qué inversión será necesaria, pues será preciso cerrar antes la compra de varios terrenos contiguos, de titularidad privada.

El desembolso estará por arriba del hecho en fechas recientes, por valor próximo a 40.000 euros, que ha servido para concretar la presencia de 30 nichos y 14 columbarios, ya disponibles.

La ampliación del cementerio «era una petición vecinal y un sentir del pueblo de Guatiza, que hemos gestionado desde el Ayuntamiento; hoy podemos decir que la obra está finalizada y el camposanto reabierto, lo que supone un paso muy importante para las familias de la localidad», según la regidora de Teguise.

«El camino no ha sido sencillo, con un largo recorrido de trámites administrativos, pero como siempre digo: cuando se buscan soluciones, se encuentran. Nuestro compromiso es trabajar con previsión para garantizar que el cementerio disponga siempre de espacio suficiente», según el edil de Obras Públicas, Eugenio Robayna.

