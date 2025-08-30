Teguise dará dos semanas para ser parte del Plan Cultural 2025-2026
Las actividades se estrenarán a finales de septiembre
CANARIAS7
Teguise
Sábado, 30 de agosto 2025, 22:55
Durante dos semanas, los residentes de Teguise podrán tramitar su presencia en alguna propuesta del Plan Cultural 2025-2026. Las actividades se iniciarán a finales de septiembre y tendrán desarrollo hasta bien avanzado junio.
Las inscripciones estarán disponibles desde el 1 de septiembre, hasta el 14 de septiembre, en la web local, en la Casa de la Cultura y en el teléfono 673-480222.
El Plan Cultural se desarrollará en los 24 pagos, con programación para cualquier edad. Se prevén cursos de calado, cerámica, construcción de timples, roseta, costura, corte y confección, folclore, empleita, pintura, ballet, confección de trajes tradicionales, manualidades y lengua de signos.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.