Teguise dará dos semanas para ser parte del Plan Cultural 2025-2026 Las actividades se estrenarán a finales de septiembre

CANARIAS7 Teguise Sábado, 30 de agosto 2025, 22:55 Comenta Compartir

Durante dos semanas, los residentes de Teguise podrán tramitar su presencia en alguna propuesta del Plan Cultural 2025-2026. Las actividades se iniciarán a finales de septiembre y tendrán desarrollo hasta bien avanzado junio.

Las inscripciones estarán disponibles desde el 1 de septiembre, hasta el 14 de septiembre, en la web local, en la Casa de la Cultura y en el teléfono 673-480222.

El Plan Cultural se desarrollará en los 24 pagos, con programación para cualquier edad. Se prevén cursos de calado, cerámica, construcción de timples, roseta, costura, corte y confección, folclore, empleita, pintura, ballet, confección de trajes tradicionales, manualidades y lengua de signos.

Temas

cultura

Formacion

Teguise

Actividades