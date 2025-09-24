Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pruebas para un musical precedente. C7

Teguise busca jóvenes artistas para el musical navideño

Las pruebas se celebrarán el día 29 en el Convento de Santo Domingo

CANARIAS7

Teguise

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:32

El Ayuntamiento de Teguise anunció este martes la apertura del proceso de selección para el musical navideño de inicios de enero.

La audición será el lunes, 18.00 horas, en el Convento de Santo Domingo; para jóvenes de 13 años o más, con inquietudes en disciplinas como el canto, la danza y la interpretación.

Para la prueba de canto, los participantes podrán acudir a la audición con su propio instrumento o base musical si lo desean. También se valorarán las habilidades interpretativas y expresivas durante la prueba.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con la concejalía de Juventud a través del teléfono 928-594802.

Los ensayos se espera que tengan su inicio durante octubre. Y es probable que se den dos funciones, vistos los precedentes, con aforo completo.

