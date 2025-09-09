Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Detalle de la muestra estrenada en Arrecife. CBL

Las seis décadas de ecca.edu forman parte de una muestra en Arrecife

La exposición está disponible en la Casa de la Juventud

Arrecife

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:10

En el marco de su 60º aniversario, ecca.edu inauguró este lunes su exposición itinerante, en la Casa de la Juventud de Arrecife. La muestra, titulada '60 años transformando vidas a través de la educación' celebra seis décadas de educación inclusiva y formación accesible, destacando la transformación social a través de la educación en el conjunto de Canarias. Este conjunto de paneles interactivos podrá visitarse hasta el próximo sábado 13 de septiembre.

La exposición ofrece un viaje interactivo a través de la historia de ecca.edu; mostrando los hitos más relevantes de la institución y el profundo impacto de su modelo educativo, con paneles informativos y recursos multimedia,

El acto estuvo guiado por el delegado de ecca.edu en Lanzarote y La Graciosa, Joaquín Álvarez; y contó con la participación del consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo, Marci Acuña; y la presencia de la consejera de Educación, Formación y Empleo Inclusivo del Cabildo de Lanzarote, Ascensión Toledo.

Álvarez aprovechó para poner el foco en la importancia que tienen las alianzas, resaltado al Cabildo y al Ayuntamiento, como estratégica que permite continuar ofreciendo educación a quienes lo necesitan en Lanzarote.

En esta misma línea, Marci Acuña resaltó a la labor educativa de ecca.edu; entregándole el premio Inclusivamente Capaces, mención que reconoce la estrategia de accesibilidad e inclusión de Lanzarote y La Graciosa.

