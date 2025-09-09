Las seis décadas de ecca.edu forman parte de una muestra en Arrecife
La exposición está disponible en la Casa de la Juventud
CANARIAS7
Arrecife
Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:10
En el marco de su 60º aniversario, ecca.edu inauguró este lunes su exposición itinerante, en la Casa de la Juventud de Arrecife. La muestra, titulada '60 años transformando vidas a través de la educación' celebra seis décadas de educación inclusiva y formación accesible, destacando la transformación social a través de la educación en el conjunto de Canarias. Este conjunto de paneles interactivos podrá visitarse hasta el próximo sábado 13 de septiembre.
La exposición ofrece un viaje interactivo a través de la historia de ecca.edu; mostrando los hitos más relevantes de la institución y el profundo impacto de su modelo educativo, con paneles informativos y recursos multimedia,
El acto estuvo guiado por el delegado de ecca.edu en Lanzarote y La Graciosa, Joaquín Álvarez; y contó con la participación del consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo, Marci Acuña; y la presencia de la consejera de Educación, Formación y Empleo Inclusivo del Cabildo de Lanzarote, Ascensión Toledo.
Álvarez aprovechó para poner el foco en la importancia que tienen las alianzas, resaltado al Cabildo y al Ayuntamiento, como estratégica que permite continuar ofreciendo educación a quienes lo necesitan en Lanzarote.
En esta misma línea, Marci Acuña resaltó a la labor educativa de ecca.edu; entregándole el premio Inclusivamente Capaces, mención que reconoce la estrategia de accesibilidad e inclusión de Lanzarote y La Graciosa.
