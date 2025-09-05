Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Espacio del aeropuerto con zona ajardinada en mal estado. C7

San Bartolomé ofrece ayuda para limpiar las zonas ajardinadas del aeropuerto

Se está negociando desde hace meses un nuevo contrato específico

CANARIAS7

San Bartolomé

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:30

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, ha remitido una carta a varias entidades estatales, en la que ofrece formalmente la colaboración municipal para contribuir, de modo provisional, «a la limpieza, mantenimiento y conservación de las zonas verdes y ajardinadas del aeropuerto». El aseo es deficiente desde hace meses.

El Consistorio ha trasladado su predisposición para activar un equipo municipal mientras se resuelve el procedimiento de adjudicación del nuevo contrato de servicios licitado por AENA, con el fin de evitar el deterioro del entorno y garantizar que esta infraestructura estratégica mantenga una imagen adecuada.

El alcalde ha recalcado este viernes al respecto que «el aeropuerto César Manrique es la principal puerta de entrada y salida de Lanzarote y queremos contribuir a que su entorno esté en las mejores condiciones posibles, tanto desde el punto de vista medioambiental como estético porque no se puede permitir la imagen que ahora mismo se proyecta».

Asimismo, considera el regidor que «este ofrecimiento se hace desde la lealtad institucional y el compromiso con la cooperación interadministrativa, convencidos de que la suma de esfuerzos redunda en beneficio de la ciudadanía y en la proyección exterior de nuestra isla».

Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé se recuerda que la buena conservación de sus zonas ajardinadas es clave para la imagen turística de Lanzarote, así como para preservar la calidad ambiental y paisajística del municipio.

