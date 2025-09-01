San Bartolomé encenderá el alumbrado navideño el 28 de noviembre A concurso la instalación de los adornos a colocar con financiación del Ayuntamiento

José R. Sánchez López San Bartolomé Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:48

Por algo más de 185.700 euros ha sacado a concurso el Consistorio de San Bartolomé la instalación del alumbrado navideño en los principales pagos del municipio. Se aspira a tener en servicio la ornamentación desde el 28 de noviembre.

Por de pronto, hasta el 11 de este mes se ha dado de plazo a las empresas interesadas para presentar sus propuestas. De este modo, en octubre será viable concretar la adjudicación del servicio.

Se contemplan en las bases medidas para que la puesta del material acontezca en los primeros días de noviembre, con el propósito de que el día 21 se pueda hacer una prueba, de cara al encendido definitivo en la semana posterior. Deberá operar la logística hasta el 7 de enero de 2026.

Como poco, se deberán engalanar varias rotondas, la sede consistorial y varias zonas céntricas de la capital local, así como de Playa Honda y otras localidades. También se contemplan acciones en diferentes teleclubes.