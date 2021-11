SIVE CC rechaza el lugar escogido para el SIVE en Guinate Se entiende que no se respeta el punto que se propuso por Haría

Coalición Canaria (CC) ha lamentado este lunes en nota de prensa que Interior haya iniciado las obras en Guinate para la colocación del SIVE (Sistema Integral de Vigilancia Exterior) «sin respetar la propuesta de Haría». Se teme que la instalación afecte al Mirador, en versión de la secretaria insular de CC, Migdalia Machín.

«Teníamos la confianza de que el asunto de la ubicación hubiera quedado zanjado y pudiéramos disponer de una vez por todas de un instrumento que nos ayude a evitar la pérdida de más vidas humanas», según Machín, quien en la nota precisa que los terrenos en los que se están desarrollando las obras se encuentra en la confluencia de dos espacios naturales protegidos (Archipiélago Chinijo y Malpaís de la Corona).

«En todo este proceso, el Ministerio de Interior no ha mantenido el respeto institucional al Ayuntamiento de Haría y esto es algo que no se puede tolerar», según la responsable de CC, quien en la nota hace hecho hincapié en que «nosotros siempre hemos estado a favor de la instalación del SIVE, pero no de cualquier manera, sino teniendo en cuenta a todas las instituciones, porque es una herramienta imprescindible para poder evitar la tragedia que supone la pérdida de vidas humanas».

Para la ubicación del SIVE se llegó en su momento al compromiso de modificar tanto el proyecto como el estudio de la declaración de emergencia, pero meses después el Ministerio de Interior volvió a solicitar al Ayuntamiento, la disponibilidad de los terrenos, situando de nuevo el edificio en el lugar original. Ante esto, el Ayuntamiento volvió a recordar al Ministerio el acuerdo teórico alcanzado.