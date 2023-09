El PSOE duda de la valía del acuerdo con El Cribo, AFA y Adislan

CANARIAS7 Arrecife Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Isabel Martín Tenonio, consejera socialista, ha puesto este miércoles en duda el acuerdo que el Cabildo suscribió el martes con AFA, El Cribo y Adislan.

«No es más que una declaración de intenciones que no cuenta con informe de intervención ni informe jurídico porque no tiene contenido económico ni validez legal. Es un mero protocolo que no da ningún tipo de cobertura a la prestación de los servicios», dijo; añadiendo que no se regulan las atenciones.

«Oswaldo Betancort», presidente insular, «está anteponiendo intentar aparentar torpemente que se cumple con un compromiso a dar garantías a colectivos vulnerables», advierte la consejera socialista. «Hablamos de personas con discapacidad, de personas dependientes o con problemas de salud mental y sus familias, que necesitan que se les brinden los recursos y apoyos con la máxima seguridad, rigor y transparencia y no actos de carentes de contenido», añade Martín Tenorio.