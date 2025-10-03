Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 3 de octubre de 2025
Agentes galardonados. COBER LANZAROTE
Lanzarote

Premio para cinco agentes policiales

El Real Club Náutico fue sede del acto de Ángeles Custodios de la Policía Nacional

CANARIAS7

Arrecife

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:25

Comenta

El Real Club Náutico de Arrecife acogió ayer el acto de los Ángeles Custodios, festividad de la Policía Nacional; presidido por Pedro Viera, director insular de la Administración General del Estado.

El comisario, José Luis Gutiérrez, hizo un balance positivo del año, en consonancia con 2024. Hizo mención a los niveles de eficacia en cuanto a la resolución de casos.

Parte central, la entrega de cinco cruces al mérito policial, con distintivo blanco, a los agentes Antonio Baz, Antonio Atienza, Manuel Martínez, Eduardo Mateos y Mariano Martínez.

Pedro Viera destacó que «en Arrecife, la Policía Nacional ocupa un lugar central en la garantía de la seguridad ciudadana. Su labor diaria, muchas veces discreta y silenciosa, sostiene la confianza de la ciudadanía en que vivimos en una sociedad libre, segura y protegida».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet señala Canarias por lo que llega este fin de semana a las islas
  2. 2 Una residente canaria en la flotilla: «Si están viendo esto, he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes»
  3. 3 Lionel Ramírez se recupera en la UCI: «Lo pasó muy mal pero siempre pensó que lo iban a rescatar»
  4. 4 El cantante de Efecto Pasillo desvela sus problemas de salud mental y lanza un mensaje optimista: «Se puede salir adelante»
  5. 5 Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta
  6. 6 Casi medio millón de euros separan al asesor del Gobierno de Canarias con más dinero del que menos
  7. 7 Accidente en la GC-2: un choque entre tres coches dejó a uno volcado en la vía
  8. 8 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 2 de octubre
  9. 9 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria celebra sus bodas de oro: su presupuesto sube un millón hasta los 6,5 millones de euros
  10. 10 Canarias busca en Gáldar soluciones para hacer frente a los principales desafíos poblacionales

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Premio para cinco agentes policiales

Premio para cinco agentes policiales