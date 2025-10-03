Premio para cinco agentes policiales

CANARIAS7 Arrecife Jueves, 2 de octubre 2025, 23:25 Comenta Compartir

El Real Club Náutico de Arrecife acogió ayer el acto de los Ángeles Custodios, festividad de la Policía Nacional; presidido por Pedro Viera, director insular de la Administración General del Estado.

El comisario, José Luis Gutiérrez, hizo un balance positivo del año, en consonancia con 2024. Hizo mención a los niveles de eficacia en cuanto a la resolución de casos.

Parte central, la entrega de cinco cruces al mérito policial, con distintivo blanco, a los agentes Antonio Baz, Antonio Atienza, Manuel Martínez, Eduardo Mateos y Mariano Martínez.

Pedro Viera destacó que «en Arrecife, la Policía Nacional ocupa un lugar central en la garantía de la seguridad ciudadana. Su labor diaria, muchas veces discreta y silenciosa, sostiene la confianza de la ciudadanía en que vivimos en una sociedad libre, segura y protegida».