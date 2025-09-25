La plataforma social Lanzarote Acción Civil estrena sede El local ha sido bautizado como 'Espacio para la Paz y la Amistad'

La plataforma Lanzarote Acción Civil inauguró días atrás su nueva sede social, ubicada en la calle Juan Negrín 158 de Arrecife. El local ha sido bautizado como 'Espacio para la Paz y la Amistad'.

La entidad, que se presentó en abril del pasado año, aspira a consolidarse como una plataforma activa en la vida social de la isla.

«Queremos ser una voz que sume, que construya y que esté siempre al lado de la gente. Nuestro objetivo es sencillo pero profundo: trabajar juntos por un Arrecife y una Lanzarote más justa, más habitable y más humana», señalan desde la plataforma.

La plataforma ya ha tomado posición en asuntos que afectan directamente a los vecinos y vecinas de Arrecife, como son el exceso de ruido derivado de la celebración de numerosas fiestas en el municipio, así como la necesidad de optimizar los recursos públicos que la ciudad demanda en la actualidad.

Como primer paso de esta nueva etapa, Lanzarote Acción Civil está organizando, para el 28 de octubre, la presentación del nuevo libro del periodista Antonio Quintana. Este acto abrirá la programación cultural de la asociación, que busca convertir la sede en un punto de encuentro vivo y dinámico para la sociedad lanzaroteña.

