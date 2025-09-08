Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Calle Canalejas, en un tramo con varias señales. CBL

Plan para renovar la señalización viaria en Arrecife

Se aspira a un contrato de un año de vigor y con opción a prórroga

J.R.S.L.

Arrecife

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:19

El Consistorio de Arrecife ha sacado a concurso el plan de mejora de la señalización viaria capitalina. Para un año de actividad se prevé un desembolso de 170.000 euros.

Y cabrá la opción de firmar alguna prórroga, con condiciones parejas a las iniciales.

Hasta el 6 de octubre se ha dado de plazo para el registro de propuestas, según publicación oficial dada a conocer a mediados de la primera semana de septiembre.

Según el concejal Mario González Altube, con esta licitación se pretende dotar al Área de Movilidad, al que está adscrito el Servicio Municipal de Señalizaciones, de los suministros y efectivos para la prestación del mantenimiento, conservación e instalaciones de la señalética municipal en la red viaria, «que en estos próximos meses se verá renovada con otras actuaciones».

