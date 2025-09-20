Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Autoridades en la presentación en el Castillo de San José. CBL

El plan de reactivación económica contempla 138 proyectos y emplear 646 millones de euros

El Castillo de San José acoge la presentación de la estrategia que avalan Cabildo y Cámara de Comercio; con presencia de Fernando Clavijo

José R. Sánchez López

Arrecife

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:40

Con José Valle, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa de anfitrión, en el Castillo de San José se hizo una primera presentación del plan de activación económica para los siete municipios. Cuenta con 138 proyectos principales, que precisarán de 646 millones de euros.

Principalmente, para una década de actuaciones, se define en la estrategia, se deberá contar con amplia financiación pública, con implicación de consistorios, Cabildo, Gobierno regional, Gobierno de España y Unión Europea (UE). Y se anunciaron compromisos para ponerse a ello, justo antes de empezar el acto. por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; y por el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort.

Se espera que el Cabildo asuma un máximo del 45% del importe, consta en el resumen prolijo del plan facilitado a los medios informativos lanzaroteños en la previa de la convocatoria.

Deberá servir el plan como «una herramienta viva de planificación y gobernanza, útil para la toma de decisiones estratégicas y la acción coordinada entre instituciones, empresas y ciudadanía». Esta conclusión es fruto de meses previos de consultas a agentes de todo tipo de la isla.

Agua, energía, movilidad, fomento de la economía circular, recuperación del paisaje y avances en política territorial son piezas básicas contenidas en el grueso de los 138 proyectos básicos.

También se le otorga preferencia a la gestión de los residuos, así como a medidas para potenciar la cualificación turística.

Valoraciones políticas

Fernando Clavijo, destacó sobre la iniciativa que «este Plan es por y para Canarias, porque lo que hoy hacemos en Lanzarote y La Graciosa es un ejemplo de cómo se construyen soluciones desde lo local para toda nuestra tierra». Y añadió que «no basta con un buen documento. Hace falta compromiso colectivo. De las instituciones, de las empresas, de la ciudadanía. Porque solo así lograremos que cada proyecto se convierta en una realidad que mejore la vida de la gente», puntualizó.

Por su lado, el presidente del Cabildo de Lanzarote recalcó que «este plan se ha construido sobre un proceso participativo y plural, escuchando a la ciudadanía, a los colectivos sociales, a los sectores productivos y a todas las fuerzas políticas representadas en la institución», añadiendo Oswaldo Betancort que «cuando las administraciones, las empresas y la sociedad trabajan unidas, la isla gana en empleo, gana en economía y, sobre todo, gana en calidad de vida».

«El verdadero valor de este plan es su capacidad para generar consenso y ofrecer una hoja de ruta realista, transformadora y con vocación de permanencia», añadió el presidente cameral. José Valle fundamentó este parecer en que sectores emergentes, como las energías renovables, la digitalización o la industria audiovisual, ganen peso en el PIB insular antes de 2035. La estrategia incluye medidas para impulsar startups, conectar formación con mercado laboral y generar oportunidades profesionales que eviten la fuga de talento joven.

