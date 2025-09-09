El Plan Económico Financiero del Cabildo tiene apoyo del Gobierno canario La medida permitirá recuperar el techo de gasto en la primera Corporación

La Viceconsejería de Hacienda del Gobierno de Canarias ha dado luz verde al Plan Económico-Financiero (PEF) del Cabildo de Lanzarote, documento clave aprobado en agosto para garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las cuentas públicas de la primera Corporación.

Permitirá recuperar la senda económica previa a la pandemia, recuperando el techo de gasto eliminado en años previos desde el Gobierno central.

«Demuestra que estamos haciendo las cosas bien y conforme a la ley», según el presidente insular, Oswaldo Betancort, añadiendo que «este visto bueno es la prueba de que estamos gestionando con seriedad, trabajando con rigor, responsabilidad y planificación para garantizar el futuro de nuestras islas y de las próximas generaciones».

Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Contratación, María Jesús Tovar, subraya que este aval por parte del Ejecutivo canario «es un espaldarazo a una gestión económica seria y comprometida con la ciudadanía». Considera, además, que «el Plan Económico-Financiero nos permite mantener el rumbo de una administración moderna, eficiente y transparente, capaz de responder a las necesidades sociales y de impulsar las inversiones que Lanzarote necesita».

10 millones de euros

De esta manera, el Cabildo de Lanzarote dispondrá de una cuantía cercana a los 10 millones de euros del remanente de tesorería que podrá añadir al presupuesto del ejercicio en vigor, que además cabe recordar que se trata del más alto de la historia de la institución insular.

Con la aprobación definitiva, se garantiza «la continuidad de los proyectos estratégicos en áreas como la obra pública, el bienestar social, el deporte, la sostenibilidad y la colaboración con los siete ayuntamientos de la isla», se dice en nota trasladada a la opinión pública.