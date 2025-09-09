Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oswaldo Betancort y María Jesús Tovar. c7

El Plan Económico Financiero del Cabildo tiene apoyo del Gobierno canario

La medida permitirá recuperar el techo de gasto en la primera Corporación

CANARIAS7

Arrecife

Martes, 9 de septiembre 2025, 22:57

La Viceconsejería de Hacienda del Gobierno de Canarias ha dado luz verde al Plan Económico-Financiero (PEF) del Cabildo de Lanzarote, documento clave aprobado en agosto para garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las cuentas públicas de la primera Corporación.

Permitirá recuperar la senda económica previa a la pandemia, recuperando el techo de gasto eliminado en años previos desde el Gobierno central.

«Demuestra que estamos haciendo las cosas bien y conforme a la ley», según el presidente insular, Oswaldo Betancort, añadiendo que «este visto bueno es la prueba de que estamos gestionando con seriedad, trabajando con rigor, responsabilidad y planificación para garantizar el futuro de nuestras islas y de las próximas generaciones».

Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Contratación, María Jesús Tovar, subraya que este aval por parte del Ejecutivo canario «es un espaldarazo a una gestión económica seria y comprometida con la ciudadanía». Considera, además, que «el Plan Económico-Financiero nos permite mantener el rumbo de una administración moderna, eficiente y transparente, capaz de responder a las necesidades sociales y de impulsar las inversiones que Lanzarote necesita».

10 millones de euros

De esta manera, el Cabildo de Lanzarote dispondrá de una cuantía cercana a los 10 millones de euros del remanente de tesorería que podrá añadir al presupuesto del ejercicio en vigor, que además cabe recordar que se trata del más alto de la historia de la institución insular.

Con la aprobación definitiva, se garantiza «la continuidad de los proyectos estratégicos en áreas como la obra pública, el bienestar social, el deporte, la sostenibilidad y la colaboración con los siete ayuntamientos de la isla», se dice en nota trasladada a la opinión pública.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su madre a cuchilladas en San Lorenzo
  2. 2 El sector de la distribución, expectante por el aumento del interés de la francesa Carrefour por Hiperdino
  3. 3 Muere una joven de 32 años presuntamente intoxicada por su madre
  4. 4 El hombre que acuchilló a su madre en Siete Puertas: «Fui yo quien la mató, ella me hacía brujería»
  5. 5 Las Palmas de Gran Canaria pierde el control sobre Las Canteras
  6. 6 Aparece un hombre muerto en las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria
  7. 7 Nuevo pulso por el edificio de plaza de América: el Ayuntamiento mantiene las 468 viviendas pese a la petición de Guanarteme Se Mueve
  8. 8 Detenido un hombre por agredir sexualmente y grabar a su inquilina en Vecindario
  9. 9 Otra investigación de la UCO sobre Torres
  10. 10 La subasta de los derechos hereditarios del evasor fiscal de Bandama acaba en ganga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Plan Económico Financiero del Cabildo tiene apoyo del Gobierno canario

El Plan Económico Financiero del Cabildo tiene apoyo del Gobierno canario