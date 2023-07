«Pido una comparación con lo que hicieron otros senadores»

Se alistó en el PSOE en 2000, tras la mayoría absoluta del PP en las generales. Senador en ejercicio, intenta repetir.

– ¿Qué balance de su presencia estos últimos años en Madrid?

– Con las circunstancias por las que ha pasado el país, con una pandemia que dio lugar a una situación inédita, el balance del Gobierno y el balance de mi labor en el Senado lo considero notable. Creo que nos merecemos el volver ganar las elecciones y nos merecemos seguir avanzando.

– ¿Logros para sus dos islas?

– Varios. La cesión a los vecinos de las casas de Valterra, fruto de una negociación muy compleja, donde estuvieron implicados el Instituto Social de la Marina, la Tesorería General de la Seguridad Social, Patrimonio y el Cabildo de Lanzarote, que tuvo un papel transcendental; también gracias a los vecinos de Valterra. El Juzgado de Primera Instancia número 6, que requirió hacer algo que me han reconocido incluso desde el Consejo General del Poder Judicial, pues no habían visto nunca un escrito de un senador de un territorio en el que daba una opinión contraria al del Tribunal Superior; explicando las singularidades de la doble insularidad, se ha podido dar lugar a lo conseguido. Otro asunto, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, se ha conseguido que la línea marítima que parte de Cádiz, mediante una modificación legal, hemos conseguido que ahora sea una obligación el tener que pasar por Lanzarote, no una opción.

– Por lo que se ve, va a ser muy cierto que el Senado resulta útil.

– Sí que sirve para algo. Quien diga que no, no conocer el Senado, quizás por culpa nuestra. He representado a Lanzarote y La Graciosa en Estados Unidos, en Alemania, en la cumbre hispano-polaca; el otro día en León en la conferencia internacional de parlamentarismo. Claro que es valioso, otra cosa es que pueda fallar la política de comunicación.

– La legislatura acabó sin cambio en relación a los cuarteles.

– Me queda pena que ante la primera vez que el Ministerio de Defensa contesta a preguntas, sobre si estaría en disposición de estudiar la posibilidad de una permuta de los cuarteles, no se haya producido aún esa respuesta por parte de las instituciones de Lanzarote; yo la hubiera hecho, porque es una forma de empezar en esa negociación, porque es importantísimo liberar esa pieza de suelo, de más 60.000 metros cuadrados, en pleno centro de Arrecife, porque entiendo que no hay problemas administrativos que resulten insalvables. Es verdad que tenemos que dar una alternativa, pero el Cabildo, por ejemplo, tiene terrenos de sobra.

– ¿Qué más queda pendiente de resolver si repite en el cargo?

– Aspectos que tienen que ver con la comisaría de Policía. En 2010 se aprobó una moción en el Senado, que no se ha llevado a cabo ni del año 2011 a 2018, con Rajoy y Aznar; ni ahora, con nosotros. El ámbito de competencia que ahora es local pasaría a ser insular, lo que implicaría un mayor número de efectivos, mayores medios materiales y, sobre todo, con una alta población flotante y el fenómeno migratorio que alguno intenta ligar a la delincuencia de forma totalmente miserable, daría lugar a la especialización dentro de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Me hubiera gustado que las plantillas estuvieran mejor cubiertas.

– ¿Por qué su intención de repetir en la Cámara Alta? Además, se ofreció con prontitud.

– Tengo ganas, ilusión y más fuerza que nunca. Creo, sinceramente, que puedo ayudar con mi experiencia y con la práctica que he adquirido como secretario primero, y no es una pedantería, conozco muy bien el funcionamiento del Senado, conozco el funcionamiento de los ministerios. Y no hubo esta vez que convencerme, me propuse yo. Y fui el primero, con mucha humildad y con absoluto respeto al resto de compañeros y compañeras que pertenecen a otros partidos y que de forma democrática competirán con el Partido Socialista para obtener la plaza de senador.

– Hace cuatro años era el favorito y ganó. ¿Ahora qué?

– No hay ninguna encuesta aún. Mi misión es seguir trabajando como senador, que lo seré hasta el 16 de agosto. Durante la campaña electoral intentaré explicar qué es lo que he hecho y qué es lo que quiero hacer. Y le digo al resto de los partidos que hagan una comparación con lo que hicieron los senadores anteriores.

– ¿Qué opina de sus rivales?

– Con todo el respeto, a nivel personal, como no los conozco, no puedo evaluar. A la señora candidata de Vox (Esther Tamargo) la conozco de su juramento como concejala del Ayuntamiento de Tías; al señor (Emilio) Machín (CC) no le conozco, no he hablado nunca con él; al señor Jeziel Martín (PP) tampoco lo conozco; a Belén Machín (NC) la conozco de oídas; y con Nona Perera (Podemos), he hablado con ella en dos ocasiones. No sé por lo general de su actividad política y sería un atrevimiento por mi parte hacer cualquier tipo de apreciación que minusvalorara su consideración social, me parecía injusto. Nunca me han gustado las injusticias, no las tolero, y espero que sean también justos conmigo.

– ¿Y a nivel de partidos?

– El rival, nunca enemigo, el PP. El electorado debe de analizar la teoría y los hechos. Si se leyera el programa del PP pensando que no hay elecciones, diría que es imposible que pactara con Vox. Y sin embargo se están dando hechos y decisiones políticas que nos retrotraen a más de 40 años atrás. No estoy de acuerdo en cambiar principios por tantos por ciento.