Peligra la recogida de basura en Arrecife por el mantenimiento de los camiones

La flota de Urbaser en Arrecife para la recogida de residuos urbanos hace tiempo que no se renueva, a lo que hay que añadir un mantenimiento de calidad dudosa. Cada vez son más frecuentes las averías, con riesgo para el personal incluso, según advertencia de los representantes sindicales. Por ello, UGT reclama a la empresa que tome medidas, con cierta urgencia.

De ejemplo, el incidente de esta misma semana con uno de los vehículos que recogen basura por los barrios. Se le averió parte de un eje, quedando inmovilizado en la calle Mina. «Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales», pero «si este incidente se hubiera producido en una zona urbana o a mayor velocidad hubiera supuesto un grave accidente del que hoy estaríamos lamentando», según nota trasladada a la opinión pública.

Y no es el primer episodio de cierta gravedad en los últimos meses. De cada uno se ha dado traslado a la dirección, sin respuesta. En consecuencia, según Yonathan Hernández, portavoz sindical, se tiene decidido tomar medidas. «Si no tenemos vehículos en condiciones, no saldremos a trabajar», avisa. En consecuencia, hay riesgo de que la retirada cotidiana de la basura no se haga por Urbaser en las condiciones pactadas con el Ayuntamiento, en base a un contrato de años de vigor con valor hasta 2026.

Cabe recordar que ya se han dado varios expedientes sancionadores en 2024 por deficiencias en el servicio. Constan varios en enero y alguno más en febrero.

Pagos con retraso

Por otro lado, los trabajadores también están disconformes con el proceder que está siguiendo Urbaser con el pago de parte de las horas extraordinarias y los servicios especiales. Se están pagando a más de un mes vencido, «fruto de la desorganización que actualmente tiene la empresa».

En caso de que no se den soluciones a los diferentes aspectos planteados, no se descartan medidas de presión, a tener en cuenta en una futura asamblea.

Urbaser en la actualidad es responsable de la retirada de basura en Arrecife, así como en el municipio de Yaiza, donde también se han dado episodios de mala recogida por averías en la flota, con amenaza de multa económica por parte del Ayuntamiento.