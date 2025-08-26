El parque de Los Lirios deberá estar en servicio al comenzar 2026 La construcción de la que será principal zona verde en el casco de Tías fue adjudicada a finales de 2024; por cerca de 2,7 millones de euros

José Ramón Sánchez López Tías Martes, 26 de agosto 2025, 22:58

Con algo de retraso con respecto al cronograma marcado cuando se sacó a concurso la iniciativa, ya están en marcha las obras destinadas a crear un nuevo parque urbano de grandes dimensiones en Los Lirios, con previsión de que sea la principal zona verde en el casco de Tías. Se está trabajando con vistas a que pueda estar listo para inicios de 2026.

La iniciativa se adjudicó a finales del pasado año por cerca de 2,7 millones de euros, contando con la parte impositiva. La construcción se encargó a Hormiconsa, mercantil local con amplia experiencia en obra pública. El presupuesto final queda alejado de la suma que se llegó a establecer de salida, con implicación parcial del Cabildo, de algo más de 3 millones de euros.

El parque se está concretando sobre una amplia parcela, cercana al instituto, de más de 10.800 metros cuadrados de superficie, en el marco de la calle Tajinaste. De base se está teniendo en cuenta el proyecto definido a final de la década pasada, que tuvo que ser modificado con posterioridad.

Hay contempladas instalaciones para la práctica de fútbol sala y balonmano, entre otras disciplinas. Asimismo, el proyecto incluye la presencia de un espacio para patinar, instalaciones de calistenia, jardines, zonas de esparcimiento, una grada y un parque infantil, junto a un parque canino. También se ha definido la presencia de un espacio para el aparcamiento de vehículos a motor , además de contarse con bar y aseos públicos. Además, se ampliarán los vestuarios existentes en el recinto deportivo y habrá un nuevo módulo de almacén.

Y como ya CANARIAS7 adelantó en su día, en el marco de un plan de previsiones dado a conocer por el gobierno que preside José Juan Cruz Saavedra, se tiene prevista la ejecución de siete plataformas con acabados y usos diferenciados localizadas a lo largo de unas sendas peatonales que recorrerán toda la parcela.

Este nuevo gran parque de Los Lirios «supondrá una oportunidad para contar con un área de ocio, deporte y recreaciones al aire libre, fundamental para la salud integral de las personas», declaró el alcalde el pasado verano, durante el periodo que se habilitó para presentar propuestas para ejecutar la construcción. Se presentaron varias ofertas en tiempo y forma en el Consistorio.

