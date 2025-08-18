Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Personal hospitalario. C7

Los pacientes dan casi un sobresaliente al Hospital Doctor José Molina Orosa

La valoración final de 2024 está basada en 417 encuestas

CANARIAS7

Arrecife

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:36

El Hospital Doctor José Molina Orosa ha sido valorado por los pacientes ingresados en 2024 con una nota de 8,84 puntos sobre 10 en la Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria (ESAH), que realiza anualmente el Servicio Canario de Salud (SCS).

Destaca la positiva valoración que reciben las plantas de Traumatología y de Onco-Cardio-Hematología, que obtienen 9,26 y 9,19 puntos, respectivamente.

En cuanto a los servicios, el de Hematología, con una puntuación de 9,80, es el mejor valorado, seguido por Traumatología, que recibe 9,25 puntos de los pacientes.

Además, destaca en el estudio, basado en 417 entrevistas, que . la atención médica se considera buena o muy buena por el 98,8% de los encuestados. Y el 99,5% valora de la misma manera la atención de enfermería. Asimismo, el trato de los celadores del se considera muy positiva por el 99,2% de los pacientes y el 98% de los encuestados valora como bueno o muy bueno el trato del personal administrativo.

También se otorga una alta valoración al apartado de la información a los pacientes.

Paritorio, muy a destacar

El tiempo para visitas de los familiares satisface al 98,1 por ciento de las personas ingresadas, un porcentaje que en la planta de pediatría alcanza el 100 por cien de los pacientes, que valoró positivamente el tiempo que ha permanecido junto a sus hijos.

Especial relevancia cobra la atención en paritorio, donde el 100% de la mujeres atendidas en el Hospital Doctor José Molina Orosa durante 2024 valoró como buena o muy buena la atención que se les dispensó durante el parto. El 93,3% de las encuestadas coinciden en señalar que se les informó de los beneficios de la lactancia materna durante su estancia en el hospital y un 97,8% asegura que recibió información sobre los cuidados del recién nacido.

