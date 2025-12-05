Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Nuevos agentes durante el acto en la Casa Cerdeña. CBL

Nuevos agentes policiales en San Bartolomé

El cuerpo municipal pasa a contar con 28 funcionarios

CANARIAS7

San Bartolomé

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:21

Comenta

El Ayuntamiento de San Bartolomé celebró este viernes, en un acto institucional en la Casa Cerdeña, la toma de posesión de seis nuevos agentes de la Policía Local. El acto estuvo presidido por el alcalde, Isidro Pérez; acompañado por el concejal de Recursos Humanos, Antonio Rocío; el jefe de la Policía Local, Lorenzo Martín Acosta; y el secretario municipal, José Manuel Fiestas Perdomo, junto a miembros de la Corporación.

Durante la ceremonia, cada uno de los agentes fue llamado de manera individual para realizar el juramento o promesa de su cargo y proceder a la firma correspondiente de forma que Aday Martín Falcón García, Divesh Kumar Mahboobani Juan, Laura Pérez Acevedo, Alejandro Pérez Hernández, Alejandro Reyes Rodríguez y María Ángeles Román Guillén se suman ahora a la plantilla de la Policía Local.

«Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé queremos expresar nuestra enhorabuena a estos seis nuevos agentes, hombres y mujeres que han demostrado su compromiso con el servicio público tras superar un proceso largo, exigente y riguroso. Culminan una etapa marcada por la constancia y la dedicación, y comienzan otra en la que asumen una responsabilidad fundamental como es garantizar la seguridad ciudadana y velar por el bienestar de nuestros vecinos y vecinas», afirmó el alcalde.

Pérez subrayó que los agentes han superado las pruebas selectivas convocadas por la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias, además de completar con éxito su período formativo y más de 1.200 horas de prácticas profesionales, lo que ha permitido su nombramiento definitivo como funcionarios de carrera.

Capacidad de respuesta ampliada

«Es un orgullo anunciar su toma de posesión como miembros de pleno derecho del Cuerpo de la Policía Local de San Bartolomé. Su vocación de servicio, su sentido del deber y su capacidad de respuesta contribuyen cada día a que nuestro municipio sea un lugar seguro para vivir y convivir», destacó el regidor.

El alcalde también tuvo palabras de agradecimiento para toda la plantilla de la Policía Local, integrada por 28 agentes, a quienes reconoció públicamente su trabajo diario, su cercanía y su compromiso inquebrantable con las personas los 365 días del año.

