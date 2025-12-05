Nuevo radar militar de las Peñas del Chache; entreno a nivel oficial El acto de puesta en uso de la infraestructura de vigilancia Lanza 3D LRR la presidió el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio

Con medidas de seguridad propias de la importancia de la infraestructura, por su valor estratégico, este vienes se presentó en sociedad el nuevo radar militar dispuesto en las Peñas del Chache, eje central del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 22. Se contó con la presencia principal del jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, general de Aire Francisco Braco Carbó; quien estuvo acompañado de varias autoridades civiles y castrenses, en consonancia con la relevancia del evento, pues es desde este fin de semana cuando el radar Lanza 3D LRR tiene presencia de manera oficial.

La colocación de la nueva infraestructura se hizo de modo gradual, durante meses, entrando los equipos del Lanza 3D LRR en servicio en el verano pasado; para con ello evitar que se viera afectada la operativa de seguimiento que ejecutaba el EVA 22 Siroco, desde su puesta en servicio, hace sobre medio siglo atrás.

«Se produce una renovación importante de equipos», valoró sobre el terreno Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, «lo que nos va a permitir un avance», en materia de seguridad aérea, «con tecnología española», en referencia a la empresa Indra, fabricante de toda la nueva infraestructura de vigilancia, en el marco de una estrategia de ámbito nacional, dotada con 125 millones de euros.

Detección de largo alcance

La familia de radares Lanza de Indra posee entre sus características la capacidad de detección de largo alcance de todo tipo de aeronaves, tripulados o no tripuladas, como misiles balísticos. Y con el añadido de que cumplen todas las exigencias establecidas por la OTAN, para ser sumados en el Sistema Integrado de Defensa Aérea y Antimisil de la alianza (NATINAMDS), brindado protección al continente europeo. También han sido diseñado pensado en la nueva tecnologías y redes de comunicación 5G.

Ampliar Momento de las explicaciones técnicas de los nuevos equipos. COBER LANZAROTE

El estreno guarda relación con un cambio de equipos proyectado por el Ministerio de Defensa en varias instalaciones estratégicos de diversos puntos de la geografía nacional. En todas las circunstancias se tiene el propósito de retirar radares RAT-31 SL/T de Alenia, para en su lugar instalar equipos de última generación, de fabricación española, de nombre Lanza, de Indra, como CANARIAS7 contó en 2024.

Cabe destacar que el nuevo dispositivo del EVA 22 es el segundo que se instala a nivel nacional tras el primer radar Lanza LRR, que fue en el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 2, en Villatobas (Toledo), como parte de un programa mucho más amplio para que la gran mayoría de los escuadrones de vigilancia aérea incorporen esta tecnología nacional y se integren en los sistemas de defensa aérea y antimisil de los países de la OTAN.