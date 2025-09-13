El motor dificulta la retirada del atunero marroquí accidentado en Órzola Se complia emplear maquinaria pesada, por riesgo de causar destrozos en alguna colada de lava

Haría Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:31 | Actualizado 23:59h.

La retirada del atunero marroquí que el miércoles quedó varado en Órzola va a ser cosa de tiempo. Se debe a que está en un sitio que dificulta usar maquinaria pesada, según el alcalde de Haría, Alfredo Villalba. Y no parece factible emplear helicópteros.

De utilizarse maquinaria pesada, se dañaría de inmediato alguna de las coladas de lava de la zona, que tiene protección medioambiental. Sería necesario antes fijar un protocolo para ver posibles daños antes de actuar.

Y en lo que tiene que ver con la extracción por vía aérea, a lo sumo puede izar un helicóptero un máximo por debajo del peso del motor del navío. E igual pasa con otras piezas, al margen de que la embarcación está fragmentada, a causa del impacto y de la gran fuerza del oleaje de la zona.

Durante este fin de semana se espera que pueda levantarse la prohibición del baño en Caletón Blanco y El Charco de La Condesa.

De emergencia se rebaja a alerta

Cabe añadir que el Ministerio de Transportes decidió este viernes mantener vigente el Plan Marítimo Nacional en la costa de Lanzarote por el derrame provocado por el pesquero marroquí que encalló y ardió cerca de Órzola, pero lo ha bajado un grado: ha desactivado la fase de emergencia, para pasar simplemente a alerta.

Según ha informado a EFE la Capitanía Marítima de Las Palmas, la decisión se ha tomado en vista de la evolución favorable de la situación, tras comprobar que la presencia de gasóleo del pesquero en el mar apenas es apreciable

El pesquero encalló en la madrugada del miércoles en la costa de Haría, cerca del pueblo de Órzola. Se calcula que había salido de Marruecos con unos 5.500 litros de gasóleo, pero buena parte del combustible que quedaba en sus tanques se quemó al incendiarse.