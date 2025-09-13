Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 13 de septiembre de 2025
Actuación de los bomberos, el jueves, en el atunero accidentado. C7

El motor dificulta la retirada del atunero marroquí accidentado en Órzola

Se complia emplear maquinaria pesada, por riesgo de causar destrozos en alguna colada de lava

J.R.S.L.

Haría

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:31

La retirada del atunero marroquí que el miércoles quedó varado en Órzola va a ser cosa de tiempo. Se debe a que está en un sitio que dificulta usar maquinaria pesada, según el alcalde de Haría, Alfredo Villalba. Y no parece factible emplear helicópteros.

De utilizarse maquinaria pesada, se dañaría de inmediato alguna de las coladas de lava de la zona, que tiene protección medioambiental. Sería necesario antes fijar un protocolo para ver posibles daños antes de actuar.

Y en lo que tiene que ver con la extracción por vía aérea, a lo sumo puede izar un helicóptero un máximo por debajo del peso del motor del navío. E igual pasa con otras piezas, al margen de que la embarcación está fragmentada, a causa del impacto y de la gran fuerza del oleaje de la zona.

Durante este fin de semana se espera que pueda levantarse la prohibición del baño en Caletón Blanco y El Charco de La Condesa.

De emergencia se rebaja a alerta

Cabe añadir que el Ministerio de Transportes decidió este viernes mantener vigente el Plan Marítimo Nacional en la costa de Lanzarote por el derrame provocado por el pesquero marroquí que encalló y ardió cerca de Órzola, pero lo ha bajado un grado: ha desactivado la fase de emergencia, para pasar simplemente a alerta.

Según ha informado a EFE la Capitanía Marítima de Las Palmas, la decisión se ha tomado en vista de la evolución favorable de la situación, tras comprobar que la presencia de gasóleo del pesquero en el mar apenas es apreciable

El pesquero encalló en la madrugada del miércoles en la costa de Haría, cerca del pueblo de Órzola. Se calcula que había salido de Marruecos con unos 5.500 litros de gasóleo, pero buena parte del combustible que quedaba en sus tanques se quemó al incendiarse.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente de tráfico provoca retenciones en la GC-1 a la altura de El Goro
  2. 2 Gritos, insultos y amenazas en una pelea multitudinaria en San Cristóbal
  3. 3 Fallece Ismael Omar, periodista deportivo de Radio Las Palmas
  4. 4 Los médicos alzan la voz contra un calendario de exámenes que puede provocar un «descalabro asistencial»
  5. 5 Muere una exconcejal socialista en San Mateo
  6. 6 El calor golpea Canarias y la Aemet advierte: irá a más
  7. 7 Iván Gil frena la ansiedad amarilla a base de goles
  8. 8 A prisión dos hombres por abusar sexualmente de una mujer sordomuda
  9. 9 Morir a las puertas de urgencias: Asamblea7Islas pide un protocolo para atender a personas sin hogar
  10. 10 Carolina Darias destaca el papel de la Policía Local en el acto de imposición de medallas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El motor dificulta la retirada del atunero marroquí accidentado en Órzola

El motor dificulta la retirada del atunero marroquí accidentado en Órzola