Mercadona amplía la zona de descanso para comer en el supermercado de Puerto del Carmen

Mercadona incrementa la zona de descanso de la sección 'Listo para Comer' en su supermercado ubicado en la Avenida de Las Playas, 7, dentro del Centro Comercial Soco, en la localidad de Puerto del Carmen, perteneciente al municipio de Tías (Lanzarote).

La ampliación habilita un espacio para 7 mesas y 40 sillas, ofreciendo mayor capacidad para quienes deseen hacer una pausa y disfrutar de la oferta gastronómica sin necesidad de llevarla fuera del supermercado. Asimismo, Mercadona ha incluido una mesa adaptada para personas con movilidad reducida, garantizando así un espacio más accesible e inclusivo.

Con esta mejora, los clientes disfrutarán de una experiencia más cómoda al consumir en el propio establecimiento los platos recién preparados, que podrán acompañar con bebidas frías disponibles en la misma tienda.

