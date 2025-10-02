Mejoras en 40 nichos del cementerio de Arrecife Se patrocina la iniciativa por la Concejalía de Sanidad

Personal de Sanidad de Arrecife, con Cathaysa Suárez, acomete estos días trabajos de mejora y rehabilitación en nichos del cementerio municipal de San Román.

Se trata de 40 nichos muy antiguos que presentan un notable deterioro. Por conservación y respeto, se ha decidido acometer el mantenimiento y la reparación.

Según explica la concejala, «estos trabajos son necesarios para mantener el cementerio en condiciones dignas y seguras, ya que algunos nichos presentaban un deterioro importante».

La munícipe, en una carta pública, pide disculpas a las familias por las posibles molestias que puedan ocasionar estos trabajos, como la presencia de restos de cemento o manchas derivadas de la obra.

«Entendemos que pueda resultar incómodo para los familiares, pero pedimos comprensión, ya que se trata de actuaciones imprescindibles para conservar el cementerio en las mejores condiciones posibles», según Suárez.

