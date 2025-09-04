Medidas en una parcela peligrosa de Costa Teguise Aprobada la moción del PSOE para revisar el vallado de un solar con una construcción ilegal

CANARIAS7 Teguise Jueves, 4 de septiembre 2025

A petición del PSOE, el Consistorio de Teguise va a tomar medidas para que se revise el vallado de la parcela 216 de Costa Teguise.

Está el lugar en malas condiciones, con el esqueleto de una construcción considera ilegal en sentencia judicial. La moción se aprobó en el pleno del miércoles, a expensas de ver qué hace la propiedad.

Tal y como argumentó el portavoz socialista, Marcos Bergaz, «se trata de una de las heridas y ejemplo de ilegalidad urbanística que todavía sufre nuestro principal núcleo turístico con más de 50 años de historia». La parcela, de más de 35.000 metros cuadrados, está situada entre la Avenida de Las Palmeras y la avenida del Mar.

Bergaz documentó gráficamente la situación. «Es un edificio de gran altura, con socavones y terraplenes de cinco o seis metros de profundidad, que convierten el lugar en un verdadero foco de riesgo. Todo ello en una de las zonas más concurridas de Costa Teguise», sentenció.

A la propieda se le ha pedido que actúe, si bien de modo meramente verbal.