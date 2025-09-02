Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Molino que se restaura. CBL

En marcha el arreglo del molino salinero de Naos

La actuación se patrocina por los Centros de Arte, Cultura y Turismo; por la cercanía al Castillo de San José

J.R.S.L.

Arrecife

Martes, 2 de septiembre 2025, 22:47

A inicios de 2026 se prevé que esté recuperado el molino salinero de Naos, junto al Castillo de San José. La actuación se ha adjudicado por los Centros de Arte, Cultura y Turismo, por casi 81.300 euros, a una empresa local.

Ya están en marcha los trabajos, en su fase preliminar. Se aprovechará parte de lo que hay y se replicará el resto.

A la mercantil Cierres Enrollables - Puertas Automáticas Lanzarote (CEPAL) se le ha dado un plazo de medio año para completar la actuación.

«No podemos dar la espalda a nuestra Historia», ha señalado el consejero delegado de los Centros, Ángel Vázquez; añadiendo que «tenemos el compromiso y la responsabilidad de proteger y conservar nuestro patrimonio etnográfico para que nuestros hijos e hijas puedan conocer la historia de Arrecife; para que puedan descubrir las formas tradicionales de vida de sus antepasados y cómo el mar y la sal transformaron la costa en lo que hoy es la capital de la isla».

Plan de trabajo

Se procederá al desmontaje del molino para analizar el estado de los elementos. De forma paralela, se construirán nuevas aspas en acero inoxidable y el resto de piezas de la infraestructura, como el rotor, el sistema de veleta y el sistema de transmisión biela-manivela, entre otros. Además, se confeccionará la pieza soporte en Y, para el acople del cigüeñal; se revisarán los pilares de soporte para asegurar su estabilidad y se procederá al montaje del nuevo molino.

