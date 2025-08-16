Se mantiene la media de casi 190 accidente laborales al mes
En abril hubo que lamentar una pérdida humana
José R. Sánchez López
Arrecife
Viernes, 15 de agosto 2025, 23:08
Entre enero y junio se registraron 1.138 accidentes de trabajo en el conjunto de los siete municipios de Lanzarote, valor casi idéntico al dado en igual periodo en 2024. Se mantiene, en consecuencia, la media de cerca de 190 percances cada mes.
La estadística, dada a conocer por el Centro de Datos del Cabildo, en base a números del Instituto Canario de Estadística (Istac), alude a incidentes que precisaron de atención sanitaria y parte de baja. La mayor parte de los percances, por fortuna, con una suma de 1.134 casos en concreto, fueron de consideración leve.
Por desgracia, consta un caso con resultado de muerte, fruto de un siniestro fatal que hubo que lamentar en el mes de abril, en una instalación industrial de Arrecife. Contrasta el apunte con la situación que se pudo disfrutar en el primer semestre de 2024, cuando quedó inédito el apartado de accidentes con resultado mortal.
Y en cuanto a los 3 casos restantes, todos ellos fueron catalogados como graves en el reflejo publicado por el Centro de Datos del Cabildo, quedando inédito el capítulo de los percances muy graves.
