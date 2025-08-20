Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autoridades visitando las obras en el cementerio. CBL

Lista la ampliación el cementerio de Teguise

Se cuenta con 464 nuevos nichos

CANARIAS7

Teguise

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:34

El Consistorio de Teguise ha procedido a la recepción de las obras de construcción de 464 nuevos nichos en el cementerio de Nuestra Señora de las Nieves, en el casco histórico de la localidad.

Esta actuación ha supuesto una inversión de algo más de 277.000 euros. La ampliación del camposanto se enmarca dentro de los planes de cooperación del Cabildo. «La culminación de este proyecto era una prioridad», en versión de la alcaldesa, Olivia Duque.

Esta obra «responde al compromiso de este grupo de gobierno por garantizar espacios dignos y adecuados en momentos tan sensibles para las familias«, considera asimismo la regidora.

Por su parte, el concejal de Obras, Eugenio Robayna, considera que «se trata de una actuación muy esperada por nuestros vecinos, a quienes queremos transmitirles la tranquilidad de que se ha trabajado con la mayor celeridad posible para poner a disposición estos nuevos nichos en el cementerio de Teguise, esta intervención supone una mejora en la capacidad funeraria del municipio y da respuesta a una de las demandas más urgentes de la ciudadanía».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 60 calles que se van a asfaltar en Las Palmas de Gran Canaria en las próximas semanas
  2. 2 Joaquín Amills: «Es alarmante el número de menores que están desapareciendo en Canarias»
  3. 3 Imprudencia en Gran Canaria: alertan de doce infracciones en la cumbre durante el aviso por riesgo de incendios
  4. 4 17 años del accidente de Spanair JK5022: «Mi hija querría que yo siguiera viviendo y aquí estoy»
  5. 5 La viñeta de Morgan de este miércoles 20 de agosto
  6. 6 Delvys Rodríguez aúpa a la ULPGC al ránking de Shanghái: «He participado en estudios de gran impacto»
  7. 7 Incendio en un edificio en el polígono de San Cristóbal: 9 personas atendidas por inhalación de humo y crisis de ansiedad
  8. 8 La «odisea» de encontrar tres perros abandonados y que nadie te diga dónde llevarlos
  9. 9 Montaña Alta, donde el queso florece y las tradiciones perduran
  10. 10 Los envenenamientos diezman las colonias de gatos en Tasarte

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Lista la ampliación el cementerio de Teguise

Lista la ampliación el cementerio de Teguise