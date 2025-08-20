Lista la ampliación el cementerio de Teguise

CANARIAS7 Teguise Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:34 Comenta Compartir

El Consistorio de Teguise ha procedido a la recepción de las obras de construcción de 464 nuevos nichos en el cementerio de Nuestra Señora de las Nieves, en el casco histórico de la localidad.

Esta actuación ha supuesto una inversión de algo más de 277.000 euros. La ampliación del camposanto se enmarca dentro de los planes de cooperación del Cabildo. «La culminación de este proyecto era una prioridad», en versión de la alcaldesa, Olivia Duque.

Esta obra «responde al compromiso de este grupo de gobierno por garantizar espacios dignos y adecuados en momentos tan sensibles para las familias«, considera asimismo la regidora.

Por su parte, el concejal de Obras, Eugenio Robayna, considera que «se trata de una actuación muy esperada por nuestros vecinos, a quienes queremos transmitirles la tranquilidad de que se ha trabajado con la mayor celeridad posible para poner a disposición estos nuevos nichos en el cementerio de Teguise, esta intervención supone una mejora en la capacidad funeraria del municipio y da respuesta a una de las demandas más urgentes de la ciudadanía».