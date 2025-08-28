Lanzarote lamenta el fallecimiento del exconsejero Juan José Santana de León Nacido en Máguez, Haría, dedicó gran parte de su vida al servicio de la isla y de Canarias y desde el Cabildo han querido destacar su «profundo compromiso con su tierra, su gente y su identidad»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 28 de agosto 2025, 10:21

El Cabildo de Lanzarote ha mostrado su profundo lamento por el fallecimiento de Juan José Santana de León (mayo 1944-agosto 2025), un referente de la vida pública de la isla durante varias décadas. El presidente de la institución, Oswaldo Betancort, ha trasladado sus condolencias a la familia, amistades y allegados, recordando que su ejemplo de servicio público seguirá inspirando a las futuras generaciones de lanzaroteños y lanzaroteñas.

Nacido en Máguez, Haría, Juan José Santana de León, Premio Haría 2013, dedicó gran parte de su vida al servicio de Lanzarote y de Canarias. Fue alcalde de Haría entre 1972 y 1983, consejero del Cabildo de Lanzarote en la década de los setenta, miembro de la Junta Preautonómica de Canarias y, posteriormente, entre 1995 y 2007, desempeñó distintas responsabilidades como consejero en la Institución insular.

Además de su amplia trayectoria política, siempre estuvo estrechamente vinculado a la agricultura y a la defensa de las tradiciones de Lanzarote, impulsando asociaciones culturales y gastronómicas como Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote y la Fundación Canaria José Clavijo y Fajardo.

El presidente del Cabildo ha destacado su «profundo compromiso con su tierra, su gente y su identidad», subrayando que su legado permanecerá vivo tanto en la memoria histórica de Lanzarote como en el recuerdo de quienes compartieron con él proyectos y esfuerzos por el bienestar de la isla.