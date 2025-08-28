Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de Juan José Santana de León. C7

Lanzarote lamenta el fallecimiento del exconsejero Juan José Santana de León

Nacido en Máguez, Haría, dedicó gran parte de su vida al servicio de la isla y de Canarias y desde el Cabildo han querido destacar su «profundo compromiso con su tierra, su gente y su identidad»

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:21

El Cabildo de Lanzarote ha mostrado su profundo lamento por el fallecimiento de Juan José Santana de León (mayo 1944-agosto 2025), un referente de la vida pública de la isla durante varias décadas. El presidente de la institución, Oswaldo Betancort, ha trasladado sus condolencias a la familia, amistades y allegados, recordando que su ejemplo de servicio público seguirá inspirando a las futuras generaciones de lanzaroteños y lanzaroteñas.

Nacido en Máguez, Haría, Juan José Santana de León, Premio Haría 2013, dedicó gran parte de su vida al servicio de Lanzarote y de Canarias. Fue alcalde de Haría entre 1972 y 1983, consejero del Cabildo de Lanzarote en la década de los setenta, miembro de la Junta Preautonómica de Canarias y, posteriormente, entre 1995 y 2007, desempeñó distintas responsabilidades como consejero en la Institución insular.

Además de su amplia trayectoria política, siempre estuvo estrechamente vinculado a la agricultura y a la defensa de las tradiciones de Lanzarote, impulsando asociaciones culturales y gastronómicas como Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote y la Fundación Canaria José Clavijo y Fajardo.

El presidente del Cabildo ha destacado su «profundo compromiso con su tierra, su gente y su identidad», subrayando que su legado permanecerá vivo tanto en la memoria histórica de Lanzarote como en el recuerdo de quienes compartieron con él proyectos y esfuerzos por el bienestar de la isla.

