Kike Pérez se une a la 'Fiera' del Libro

En su tercera edición, que se celebrará del 8 al 11 de mayo en el casco histórico de San Bartolomé, tanto la organización como las administraciones patrocinadoras han coincidido en destacar que la 'Fiera' del Libro de Lanzarote es ya una actividad consolidada y de futuro.

Así se puso de manifiesto este miércoles, Día Internacional del Libro, durante la celebración de la presentación pública del programa a los medios de comunicación, con presencia del consejero de Cultura del Cabildo, Jesús Machín Tavío; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé, Carmen Medina; la responsable del Servicio de Publicaciones de la primera Corporación, María José Alonso; el presidente de Isla Literaria, Tomás Pérez-Esaú; y el humorista Kike Pérez, que debutará en la cita como escritor.

En su intervención, Machín Tavío hizo hincapié en el carácter distintivo del encuentro, «que responde a la organización que tiene detrás y que ha logrado que el pueblo haga suya esta actividad». También expresó su deseo de que «las palabras sirvan para tender puentes y no para construir barreras».

Por su parte, María José Alonso calificó la cita como «la actividad estrella del Servicio de Publicaciones, por su voluntad de fomento de la lectura y escaparate inmejorable para la difusión de la producción literaria y de la industria editorial de la isla».

Carmen Medina incidió en el honor de acoger la feria literaria de Lanzarote en la tercera parada de su itinerancia insular y resaltó su compromiso con el evento, «que materializamos en una caseta propia para la promoción de autores y autoras del municipio, el estreno de un cortometraje sobre la primera bibliotecaria de San Bartolomé, María Teresa Martín, y la exposición de dibujo escolar al aire libre que puede disfrutarse desde hoy en la zona peatonal de la Cerdeña».

Cerró la ronda de intervenciones el monologuista lanzaroteño Kike Pérez, quien mostró su satisfacción «por esta desubicación maravillosa». «En mi vida siempre he tenido mucha suerte, la misma que, después de permitirme dar mis primeros pasos como humorista en mi isla, me trae de nuevo a casa para presentar este libro. Pensar en una carrera literaria me abruma de una manera superdivertida y al mismo tiempo, supone una gran responsabilidad», declaró.

Tras agradecer a las entidades patrocinadoras la posibilidad de celebración de la Fiera del Libro, Tomás Pérez-Esaú detalló algunas de las novedades de este año, como la relevancia al género teatral en un municipio reconocido por su afición a las artes escénicas. Una actividad de escritura dramática exprés, el jueves 8 de mayo, de 17.30 A 20.30 horas en el patio de la Casa Cerdeña; o el espectáculo 'Érase una vez en Borbonia', de Nieves Concostrina y Fetén Fetén el 11 de mayo, con entradas ya a la venta desde el 23 de abril, corroboran este propósito.

También recordó que, en colaboración con Cine Club Lanzarote, y dentro de las actividades complementarias de la 'Fiera', este sábado 26 de abril, a las siete de la tarde, se proyectará en el CIC El Almacén la película 'La umbría', de Pepe Dámaso, una adaptación del poema teatral de Alonso Quesada, escritor homenajeado en el Día de las Letras Canarias 2025.

Mencionó del extenso catálogo de presentaciones a Nieves Concostrina, Carmen Mola, Miriam Tirado o Juan Gabriel Vásquez. «Además tendremos talleres escolares, ludoteca, firmas de libros, y por supuesto, la presencia de nuestras librerías y editoriales y un stand disponible para el uso de los clubes de lectura, a los que invitamos a participar».

El presidente de Isla Literaria mostró su gratitud de manera particular a quienes presentarán los libros, «profesionales de la comunicación y el periodismo que colaboran con la Feria de manera desinteresada, por amor a la lectura y a la literatura, y a Jaime Quesada, que un año más, y ya van tres, nos dedica unas décimas preciosas, que serán leídas en la jornada inaugural», dijo.

La información detallada sobre la Fiera y sus contenidos está disponible en la página web lafieradellibrolanzarote.com y en los perfiles de lafieradellibro, en facebook y en instagram.