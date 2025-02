Kike Pérez celebra en Tías el 'Día de los Enamorados' regalando al público su nuevo show, 'Entradas ProhiVidas'

CANARIAS7 Lanzararote Miércoles, 12 de febrero 2025, 14:00 Comenta Compartir

El popular humorista lanzaroteño Kike Pérez arranca el día 14 de febrero sobre el escenario del Teatro Municipal de Tías la gira del nuevo show 'Entradas ProhiVidas' con el que recorrerá este año buena parte de la geografía del archipiélago. Debido a la demanda del público y al éxito que ha tenido la propuesta, del citado espectáculo se han programado dos funciones el mismo Día de los Enamorados, 14 de febrero, una a 18:00 horas y otra a las 20:00 horas.

Kike Pérez (Arrecife, 1985) ha querido ser agradecido con el primer teatro de Canarias que le brindó la oportunidad de presentarse en solitario en 2012 con su show titulado 'Las apariencias engañan'. Por ello estrena en su teatro municipal su último montaje 'Entradas ProhiVidas' con el que estará girando todo este año por Canarias. «Hace muchos años que no regresaba a Tías. Soy mitad de Las Cuatro Esquinas y en verano de Famara», comenta Kike Pérez que, en este show se plantea en voz alta si ha llegado a la cima o a un abismo una vez alcanzados los cuarenta.

Las fechas que, de momento, ofrecen en sus respectivas programaciones este año los teatros canarios del show del conejero son, además del de Tías, el día 22 de febrero en el Teatro El Sauzal de Tenerife; el 4 de abril en el Centro Cultural Guaires de Gáldar, en Gran Canaria; el 5 de abril en el Teatro Leal de La Laguna, en Tenerife; los días 2 y 3 de mayo en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria; el día 10 de mayo en el Auditorio Infanta Leonor de Arona, en Tenerife; el día 20 de julio en el Teatro Víctor Jara de Vecindario de Santa Lucía de Tirajana; el día 4 de octubre en el Teatro Circo de Marte de La Palma; el día 17 de octubre en el Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio; el día 13 de diciembre en el Teatro El Salinero de Arrecife, en Lanzarote y el día 14 de diciembre en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria.

A Kike Pérez no le gusta sentenciar, pero ahora más que nunca antes se ha dado cuenta de que «se trata de sumar vida a los años y no años a la vida. A estas alturas de mi vida, sin necesidad de ponerme dramático, creo que puedo asegurar que solamente con haberme salvado puedo decirle al mundo que la tristeza no es incompatible con la sonrisa. Con el humor le doy la vuelta a la vida», explica uno de los cómicos canarios de más proyección del momento.

La nueva gira de Kike Pérez está distribuida por Multitrack y cuenta con la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias y el patrocinio del Restaurante el Centro de Guayadeque y Cicar.

