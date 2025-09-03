Jornada para sensibilizar sobre el cáncer infantil

CANARIAS7 Arrecife Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:19 Comenta Compartir

Organizada por Cabildo y Pequeño Valiente, el 12 de septiembre tendrá lugar una jornada sobre sensibilización del cáncer infantil, de ámbito insular.

Será en horario matinal, en dependencias de la primera Corporación. Habrá una mesa redonda con familiares y especialistas. Ya se admiten inscripciones. El acto estará abierto al público mediante inscripción previa a través del enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkEgXqzwQWKW7KsffF2LYQqnr1L9tKlz-JM03RR61cbpRLaA/viewform.

En el acto de presentación estuvieron presentes el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña; y el presidente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, José Jerez Castro.

El consejero Marci Acuña subrayó el compromiso de la Institución insular con las causas sociales y con la salud pública. «El cáncer infantil conmueve a toda la sociedad, y todos los esfuerzos que hagamos para mejorar la atención a las familias serán pocos», señaló.

«La implantación de Pequeño Valiente en Lanzarote ha sido muy positiva, ya que cuentan con sede, servicio de atención psicológica y apoyo constante a las familias», destacó el consejero.

Por su parte, el presidente de la Fundación, José Jerez, agradeció el apoyo de la Corporación insular tanto para la celebración de esta primera jornada como para el mantenimiento de la Casa Pipa, un hogar que ofrece a las familias de Lanzarote un espacio seguro durante los tratamientos en Gran Canaria.