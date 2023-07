Isidro Pérez «no da la cara» en el parque de Montaña Mina

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, se ha negado a comparecer en el pleno para evitar dar explicaciones sobre la inexistencia de los trabajos anunciados por el propio Consistorio para evitar que el mal estado de los aerogeneradores del parque eólico de Montaña Mina siga poniendo en riesgo la seguridad de la población.

Esta comparecencia fue solicitada por el grupo de Coalición Canaria que ha visto cómo el primer edil, en un acto totalmente antidemocrático, ha impedido al portavoz nacionalista, David Rocío, argumentar las razones de su solicitud.

«No entendemos esta postura del alcalde, cuando tanto el secretario del Ayuntamiento como otros concejales le han pedido que me dejara justificar los motivos que nos han llevado a pedir la comparecencia», ha señalado Rocío, quien acusa directamente al alcalde de haber mentido a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía.

«Todo es una sarta de mentiras. Tenemos el expediente y ahí no hay ninguna contratación a pesar de que el alcalde anunció a bombo y platillo que ya estaba contratado el desmantelamiento de los molinos. Así se lo trasladó al propio Consorcio de Seguridad y Emergencias, cuando éste se ofreció a contratar estos trabajos, y se anunció en nota de prensa», afirma el edil de CC.

Por si esto fuera poco, David Rocío añade que hace apenas una semana, el alcalde pidió al presidente del Cabildo que se procediera a la retirada de los aerogeneradores por parte de la primera institución.

«¿En qué quedamos?, ¿no lo tenían ya contratado? Empieza el mandato igual que terminó; con mentiras y más mentiras», recalca el portavoz nacionalista, quien insiste en que «la realidad es que no se ha hecho absolutamente nada y cada día que se deja pasar aumenta el peligro no sólo para los vecinos del municipio sino para toda la isla, porque no vale con acotar y balizar la zona cercana al parque eólico. Hay que actuar de forma urgente» propone CC.