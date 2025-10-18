Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 19 de octubre de 2025
Guagua de Arrecife junto al parque José Ramírez Cerdá. COBER LANZAROTE

Las guaguas de Arrecife suman la mejor media de viajeros de la década

Cada día se alcanza un valor de más de 1.600 pasajeros

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:31

La presencia de más vehículos, fruto del estreno de cuatro unidades eléctricas en diciembre, está teniendo resultados este año en Arrecife en el servicio urbano de guaguas. De media diaria, vistas las estadísticas de enero a septiembre, se cuenta con más de 1.600 usuarios, según Mario González Altube, concejal del ramo. Y con el añadido de que se han rebajado notablemente los tiempos de espera.

Se confía en que la valoración vaya a más, toda vez que en el último trimestre siempre es más común el uso del transporte público en Arrecife que durante el verano. De este modo, será factible cerrar 2025 con un valor medio diario próximo a 1.700 viajeros.

Con estos parámetros, se completará el ejercicio con el mejor registro de la década, por encima de la estimación por día de justo 1.531 viajeros vista en 2024.

Y hay intención de que la tendencia de recuperación se acentúe en 2026, en cuanto se estrenen las cuatro unidades que se están armando en Albacete, por la mercantil King Long Buses, fruto de un desembolso cifrado en cerca de 2 millones de euros.

Compra de dos guaguas más

Además, en el tramo final del año venidero o al comienzo de 2027 se dará un nuevo refuerzo, con otro par de unidades, también de impulsión eléctrica. Ya está el proceso de compra en activo, por 1,15 millones de euros; con el 10 de noviembre de tope para registrar ofertas. Para la entrega se ha fijado un plazo de justo un año.

