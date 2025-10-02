Gala del Mayor, con nueve premiados

CANARIAS7 San Bartolomé Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:05 Comenta Compartir

El Monumento al Campesino acogió este miércoles la segunda Gala del Mayor, organizada por el Cabildo. Entre los invitados, el presidente canario, Fernando Clavijo; y el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort.

Se entregaron premios a Antonio Fernández (Persona Mayor del Año), Altavista (Colectivo), torneo Abuelos Conejeros (Mejor Proyecto de Envejecimiento Activo), María Hernández (Cuidadora del Año), San Roque (Mejor Centro de Atención a las Personas Mayores), Elisa Corujo (Profesional del Año), Flora Acoge (Intergeneracional), Sor Ana (Solidaridad) y Muestra de Cine (Inclusividad).

Durante su intervención, el presidente del Cabildo destacó que «esta gala es un homenaje colectivo a quienes han sabido sostener la identidad y el carácter de nuestra isla. El ejemplo de don Antonio Fernández y de todos los galardonados nos recuerda que la edad no resta capacidad de soñar, de aportar y de seguir construyendo. Reconocer hoy a un hombre de letras como Antonio Fernández es también reconocer la fuerza de la cultura, de la memoria y de la palabra como herencia viva de Lanzarote y La Graciosa».

«Estos premios reflejan el esfuerzo de toda una sociedad, cada historia nos recuerda que nuestros mayores son, al mismo tiempo, pasado, presente y futuro. Ellos son la memoria viva y la mayor riqueza de esta isla», añadió Betancort.

Por su parte, la consejera del Área del Mayor, Nori Machín, señaló que «don Antonio representa la memoria viva de Lanzarote y La Graciosa, y con él queremos rendir homenaje a toda una generación que ha entregado su vida a levantar esta tierra».

Participación activa

Machín apuntó además que «con esta gala volvemos a situar a nuestros mayores en el centro de las políticas sociales, escuchando sus necesidades y fomentando su participación activa en la vida comunitaria. Queremos que cada mayor de Lanzarote y La Graciosa sepa que no camina solo, que esta isla reconoce su esfuerzo y que su voz es esencial para construir una sociedad más inclusiva y agradecida».

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien hizo entrega de la distinción principal, subrayó que «reconocer a nuestros mayores no es un gesto simbólico, es un deber moral y un compromiso con el presente y con el futuro de Canarias».

Clavijo felicitó al Cabildo por la organización de un acto que, dijo, «se ha consolidado como un referente en el reconocimiento público a quienes con su esfuerzo, trabajo y generosidad han construido la sociedad que hoy disfrutamos».