Protaognistas del encuentro. CBL
Lanzarote

Gala del Mayor, con nueve premiados

La segunda edición del encuentro que organiza el Cabildo se hizo en el Monumento al Campesino

CANARIAS7

San Bartolomé

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:05

El Monumento al Campesino acogió este miércoles la segunda Gala del Mayor, organizada por el Cabildo. Entre los invitados, el presidente canario, Fernando Clavijo; y el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort.

Se entregaron premios a Antonio Fernández (Persona Mayor del Año), Altavista (Colectivo), torneo Abuelos Conejeros (Mejor Proyecto de Envejecimiento Activo), María Hernández (Cuidadora del Año), San Roque (Mejor Centro de Atención a las Personas Mayores), Elisa Corujo (Profesional del Año), Flora Acoge (Intergeneracional), Sor Ana (Solidaridad) y Muestra de Cine (Inclusividad).

Durante su intervención, el presidente del Cabildo destacó que «esta gala es un homenaje colectivo a quienes han sabido sostener la identidad y el carácter de nuestra isla. El ejemplo de don Antonio Fernández y de todos los galardonados nos recuerda que la edad no resta capacidad de soñar, de aportar y de seguir construyendo. Reconocer hoy a un hombre de letras como Antonio Fernández es también reconocer la fuerza de la cultura, de la memoria y de la palabra como herencia viva de Lanzarote y La Graciosa».

«Estos premios reflejan el esfuerzo de toda una sociedad, cada historia nos recuerda que nuestros mayores son, al mismo tiempo, pasado, presente y futuro. Ellos son la memoria viva y la mayor riqueza de esta isla», añadió Betancort.

Por su parte, la consejera del Área del Mayor, Nori Machín, señaló que «don Antonio representa la memoria viva de Lanzarote y La Graciosa, y con él queremos rendir homenaje a toda una generación que ha entregado su vida a levantar esta tierra».

Participación activa

Machín apuntó además que «con esta gala volvemos a situar a nuestros mayores en el centro de las políticas sociales, escuchando sus necesidades y fomentando su participación activa en la vida comunitaria. Queremos que cada mayor de Lanzarote y La Graciosa sepa que no camina solo, que esta isla reconoce su esfuerzo y que su voz es esencial para construir una sociedad más inclusiva y agradecida».

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien hizo entrega de la distinción principal, subrayó que «reconocer a nuestros mayores no es un gesto simbólico, es un deber moral y un compromiso con el presente y con el futuro de Canarias».

Clavijo felicitó al Cabildo por la organización de un acto que, dijo, «se ha consolidado como un referente en el reconocimiento público a quienes con su esfuerzo, trabajo y generosidad han construido la sociedad que hoy disfrutamos».

