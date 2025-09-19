Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representantes públicos, con Fernando Clavijo y Oswaldo Betancort, visitando las obras. CBL

Al fin se retoman las obras de la futura residencia de mayores en Tahíche

«El gobierno socialista nos dejó una herencia envenenada», según Oswaldo Betancort. La empresa anterior no cumplió su compromiso

José R. Sánchez López

Teguise

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:17

Tras meses de tramitaciones administrativas y fruto de una segunda licitación, ya están en marcha nuevamente en Tahíche las obras de la futura residencia insular de mayores. Se ejecutan por Satocan, por un importe de 16,1 millones de euros, como CANARIAS7 ya dio cuenta.

Este viernes hubo visita oficial al lugar, con el presidente canario, Fernando Clavijo; y el presidente insular, Oswaldo Betancort, al frente de una nutrida comitiva, con miembros de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP).

Sobre el terreno, Betancort apreció que «hemos salvado la residencia de mayores de Tahíche tras años de parálisis y abandono», añadiendo que se confía en que esta infraestructura pueda estar en servicio en un periodo no muy alejado en el tiempo, probablemente entrado 2027, «para garantizar el bienestar de las personas mayores y dependientes de nuestra isla».

Y resaltó el presidente cabildicio, asimismo, que «el gobierno socialista nos dejó una herencia envenenada; donde la falta de diligencia llevó al incumplimiento de plazos administrativos», valoró, « y a la devolución de más de 13 millones de euros destinados a infraestructuras sociosanitarias, incluyendo los fondos de la residencia de Tahíche».

La primera piedra se colocó en el pasado mandato, en mayo de 2021, tras la adjudicación a UTE Residenza, firma italiana que apenas cumplió con el compromiso adquirido unas pocas semanas. Hubo que resolver el contrato, ya bien avanzado 2023; para proceder a un nuevo concurso, que es el que finalmente es el que ha permitido reactivar los trabajos.

De ejemplo en Canarias

Por su lado, el presidente regional dijo que «desde el Ejecutivo ya estamos trabajando intensamente, de manera consensuada con el Cabildo de Lanzarote, para ir incrementando de manera progresiva el número de plazas en centros sociosanitarios destinadas a quienes lo necesitan. Un nuevo modelo de atención, centrado en las personas usuarias, que no solo le debemos a ellas, sino también a sus familiares».

Y dio Clavijo a entender que esta infraestructura deberá ser una referencia para el archipiélago, dado que «somos conscientes del desafío que supone ofrecer una atención sociosanitaria integral a la población canaria».

Dotada con 125 plazas

«Hoy desbloqueamos un proyecto y una demanda histórica del conjunto de la ciudadanía, una apuesta decidida por la transformación de los espacios sociosanitarios de la isla y que repercutirá de forma muy positiva con nuestros mayores», indicó por su lado la vicepresidenta insular, María Jesús Tovar; en un recorrido donde los participantes fueron informados sobre detalles de los trabajos, con implicación del Área de Obras Públicas, con Jacobo Medina como actual titular.

La residencia de Tahíche multiplicará el censo de plazas destinadas a personas en situación de dependencia, distribuidas en un centro de alto requerimiento sociosanitario (75) y un centro de estancia diurna (50). «Estará dotada de instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades de los mayores y de sus cuidadores, en un innovador complejo arquitectónico de cuatro edificios interconectados donde se conjuga sostenibilidad y arquitectura canaria», según el consejero del ramo Marci Acuña.

Será la sexta residencia de mayores de Lanzarote. «Cuando finalicen los trabajos contaremos con 125 nuevas plazas, con lo que aumentaremos en un 25% el censo insular, logrando el hito se situar por encima de la mil plazas sociosanitarias las ofertadas por el Cabildo. Y vamos a seguir aumentándolas», Acuña apuntaló.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
  2. 2 Una colisión de tres coches en Bocabarranco colapsa la GC-1 durante horas
  3. 3 Ya son 17 los detenidos en la operación contra el narcotráfico presuntamente liderada por José el del Buque
  4. 4 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  5. 5 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
  6. 6 La Aemet anuncia el descuelgue de una vaguada y da a Canarias la buena noticia
  7. 7 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  8. 8 La calima deja puntos marcados como «insalubres»: lo que respiran los canarios esta semana
  9. 9 Las imágenes del colapso: colas de coches interminables en la GC-1
  10. 10 Aena destina 1.000 millones para tres aeropuertos canarios y hará retoques en el resto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Al fin se retoman las obras de la futura residencia de mayores en Tahíche

Al fin se retoman las obras de la futura residencia de mayores en Tahíche