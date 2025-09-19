Al fin se retoman las obras de la futura residencia de mayores en Tahíche «El gobierno socialista nos dejó una herencia envenenada», según Oswaldo Betancort. La empresa anterior no cumplió su compromiso

José R. Sánchez López Teguise Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:17

Tras meses de tramitaciones administrativas y fruto de una segunda licitación, ya están en marcha nuevamente en Tahíche las obras de la futura residencia insular de mayores. Se ejecutan por Satocan, por un importe de 16,1 millones de euros, como CANARIAS7 ya dio cuenta.

Este viernes hubo visita oficial al lugar, con el presidente canario, Fernando Clavijo; y el presidente insular, Oswaldo Betancort, al frente de una nutrida comitiva, con miembros de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP).

Sobre el terreno, Betancort apreció que «hemos salvado la residencia de mayores de Tahíche tras años de parálisis y abandono», añadiendo que se confía en que esta infraestructura pueda estar en servicio en un periodo no muy alejado en el tiempo, probablemente entrado 2027, «para garantizar el bienestar de las personas mayores y dependientes de nuestra isla».

Y resaltó el presidente cabildicio, asimismo, que «el gobierno socialista nos dejó una herencia envenenada; donde la falta de diligencia llevó al incumplimiento de plazos administrativos», valoró, « y a la devolución de más de 13 millones de euros destinados a infraestructuras sociosanitarias, incluyendo los fondos de la residencia de Tahíche».

La primera piedra se colocó en el pasado mandato, en mayo de 2021, tras la adjudicación a UTE Residenza, firma italiana que apenas cumplió con el compromiso adquirido unas pocas semanas. Hubo que resolver el contrato, ya bien avanzado 2023; para proceder a un nuevo concurso, que es el que finalmente es el que ha permitido reactivar los trabajos.

De ejemplo en Canarias

Por su lado, el presidente regional dijo que «desde el Ejecutivo ya estamos trabajando intensamente, de manera consensuada con el Cabildo de Lanzarote, para ir incrementando de manera progresiva el número de plazas en centros sociosanitarios destinadas a quienes lo necesitan. Un nuevo modelo de atención, centrado en las personas usuarias, que no solo le debemos a ellas, sino también a sus familiares».

Y dio Clavijo a entender que esta infraestructura deberá ser una referencia para el archipiélago, dado que «somos conscientes del desafío que supone ofrecer una atención sociosanitaria integral a la población canaria».

Dotada con 125 plazas

«Hoy desbloqueamos un proyecto y una demanda histórica del conjunto de la ciudadanía, una apuesta decidida por la transformación de los espacios sociosanitarios de la isla y que repercutirá de forma muy positiva con nuestros mayores», indicó por su lado la vicepresidenta insular, María Jesús Tovar; en un recorrido donde los participantes fueron informados sobre detalles de los trabajos, con implicación del Área de Obras Públicas, con Jacobo Medina como actual titular.

La residencia de Tahíche multiplicará el censo de plazas destinadas a personas en situación de dependencia, distribuidas en un centro de alto requerimiento sociosanitario (75) y un centro de estancia diurna (50). «Estará dotada de instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades de los mayores y de sus cuidadores, en un innovador complejo arquitectónico de cuatro edificios interconectados donde se conjuga sostenibilidad y arquitectura canaria», según el consejero del ramo Marci Acuña.

Será la sexta residencia de mayores de Lanzarote. «Cuando finalicen los trabajos contaremos con 125 nuevas plazas, con lo que aumentaremos en un 25% el censo insular, logrando el hito se situar por encima de la mil plazas sociosanitarias las ofertadas por el Cabildo. Y vamos a seguir aumentándolas», Acuña apuntaló.