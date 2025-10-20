La Federación Insular de Lucha estrena sede en San Bartolomé

CANARIAS7 San Bartolomé Lunes, 20 de octubre 2025, 23:23 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de San Bartolomé ha cedido un local a la Federación Insular de Lucha Canaria de Lanzarote, en el Hogar del Deporte del municipio.

Será utilizado el espacio como sede insular para la gestión administrativa, encuentros técnicos y reuniones. Se ayuda fortalecer así el tejido deportivo insular.

En el acto protocolario de entrega de la llave del recinto, el alcalde, Isidro Pérez, señaló que «nos hemos reunido con el presidente de la Federación Insular de Lucha, Marcos de León, para hacerle entrega de las llaves de la nueva sede, reafirmando así nuestro compromiso con el impulso del deporte vernáculo y con quienes trabajan para mantenerlo vivo».

Pérez también destacó la importancia de seguir colaborando activamente con las entidades deportivas de la isla. «En esta línea y desde hace tiempo, también ofrecimos un espacio a la Nueva Sociedad de Cazadores de Lanzarote, demostrando que San Bartolomé es un municipio que pone sus recursos al servicio de las asociaciones que fomentan valores como el esfuerzo y la tradición», dijo.

Por su parte, el concejal de Deportes, Alexis Hernández, subrayó que esta cesión «busca apoyar el deporte base y tradicional, reconociendo el valor cultural y social que la lucha canaria tiene para nuestra identidad. Seguiremos facilitando espacios y herramientas que permitan el desarrollo de estas prácticas en condiciones dignas y adecuadas».