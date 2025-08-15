Emotivo pregón para abrir San Ginés

CANARIAS7 Arrecife Viernes, 15 de agosto 2025, 08:12 Comenta Compartir

Las fiestas de San Ginés 2025 comenzaron oficialmente en la noche del jueves 14 de agosto, con un acto lleno de emoción, música y memoria colectiva, en el que Arrecife rindió homenaje póstumo a José (Pepe) Borges Cabrera, fundador y director de la parranda marinera Amigos de Portonao

El pregón, celebrado en el parque José Ramírez Cerdá, se convirtió en un sentido reconocimiento a la figura de este referente del folclore marinero de la capital, con el Castillo de San Gabriel iluminado como telón de fondo y un público entregado.

La lectura estuvo a cargo de Teresa Borges, hija del homenajeado, que, en su intervención, recordó la faceta más humana y comprometida de su padre. «Siempre fue fácil encontrarlo con una guitarra o una mandolina, mostrando un talento innato e intrínseco para ello. El que lo escuchó pudo verlo como realmente era: un pájaro libre, un alma elevada», dijo.

También subrayó su firme defensa de la identidad marinera de Arrecife y de la historia pesquera de Canarias y recordó que «cuando vivió la aniquilación política de la pesca en Canarias, dedicó toda su vida a reivindicar su historia. Murió con la conciencia tranquila y no hay mayor dignidad para un ser humano que hacer lo correcto con independencia de lo que hagan los demás».

La pregonera evocó momentos de la historia portuaria de la ciudad, recordando las palabras que su padre pronunció en 1996: «El amor a nuestro Arrecife es como amar a una madre que nos dio el ser y nos arrolló en la cuna».

Antonio Niz tras la intervención de Teresa

El evento contó también con la participación de Antonio Niz, amigo personal y compañero de Pepe Borges en la Parranda Marinera Amigos de Portonao, quien fue recordando, uno a uno, los nombres de quienes han formado parte del grupo a lo largo de su historia, evocando con especial emoción a aquellos que, lamentablemente, ya no están.

La celebración contó también con las voces de la Coral San Ginés, que interpretó habaneras como 'El abanico' y 'La caña dulce'; el inconfundible toque del bucio y el pasacalle de la Parranda Marinera de Los Buches al ritmo de 'Querida Lola»'; y la interpretación final de 'El paseíto de Don Tomás', con la participación de Eduardo Borges, nieto del homenajeado, junto a Antonio Niz y otros miembros de los Amigos de Portonao.

Autoridades

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, destacó en su intervención que «San Ginés es la fiesta grande de la ciudad y este año la hemos iniciado con este pregón homenaje póstumo a Pepe Borges, quien dedicó su vida a preservar nuestra historia y vida marinera. Pepe Borges fue mucho más que un músico: fue memoria viva de Arrecife y un defensor incansable de nuestra identidad. A él le debemos que se recuperara el primitivo muelle de Porto Naos».

De León anunció en el acto que «pronto saldrá a licitación el proyecto para un nuevo parque urbano en Puerto Naos, donde daremos valor a ese antiguo muelle muy unido a la historia de Arrecife».

Por su parte, el teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, subrayó que «este pregón ha sido, más que un acto inaugural, un abrazo colectivo a la memoria de un hombre que hizo de la música, de la tradición, la historia y la identidad marinera un compromiso vital. Arrecife le debía este reconocimiento y lo hemos hecho en el corazón de la ciudad, con la luz del mar, la música y el cariño de su gente como testigos».

También estuvo en el acto el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort; protagonista en la entrega de menciones a los protagonistas del pregón.