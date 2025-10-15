La emergencia hídrica seguirá hasta febrero

CANARIAS7 Arrecife Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:08 Comenta Compartir

El Consejo Insular de Aguas ratificó este miércoles, por una amplia mayoría, la prórroga durante medio año más de la emergencia hídrica para Lanzarote y La Graciosa, al mantenerse la situación de desabastecimiento que motivó su declaración en febrero.

La prórroga de la declaración obedece a una solicitud del Consorcio del Agua de Lanzarote, se dijo en el encuentro celebrado en dependencias del Cabildo. Votaron en contra el PSOE y Tías.

«La prórroga es necesaria, porque la situación de desabastecimiento continúa, seguimos teniendo cortes en el suministro», según Domingo Cejas, consejero cabildicio del ramo.

«Prorrogar la emergencia nos permite agilizar los trámites administrativos para seguir acometiendo las obras hidráulicas en marcha, y abordar, como ya se está haciendo, el incremento de la producción de agua a la ciudadanía, la sustitución de tuberías y la puesta en marcha de las mejoras para el regadío en el campo», añadió el consejero tras saberse del acuerdo.

La declaración inicial de emergencia hídrica se realiza de conformidad con lo establecido en los artículos 107 y siguientes de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, y en el artículo 198 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico de Canarias.

En réplica, se dijo desde el PSOE que «las obras de regadío del noreste de la isla o la mejora de la depuración que se ejecutan actualmente no dependen en absoluto de esta declaración. Lo que sí depende de la voluntad política es ejecutar las inversiones, y eso es precisamente lo que no se está haciendo», según Ariagona González.