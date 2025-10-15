Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consejo Insular del Agua, en cita en el Cabildo. CBL
Lanzarote y La Graciosa

La emergencia hídrica seguirá hasta febrero

El acuerdo de prórroga se aprobó este miércoles por el Consejo Insular del Agua

CANARIAS7

Arrecife

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:08

Comenta

El Consejo Insular de Aguas ratificó este miércoles, por una amplia mayoría, la prórroga durante medio año más de la emergencia hídrica para Lanzarote y La Graciosa, al mantenerse la situación de desabastecimiento que motivó su declaración en febrero.

La prórroga de la declaración obedece a una solicitud del Consorcio del Agua de Lanzarote, se dijo en el encuentro celebrado en dependencias del Cabildo. Votaron en contra el PSOE y Tías.

«La prórroga es necesaria, porque la situación de desabastecimiento continúa, seguimos teniendo cortes en el suministro», según Domingo Cejas, consejero cabildicio del ramo.

«Prorrogar la emergencia nos permite agilizar los trámites administrativos para seguir acometiendo las obras hidráulicas en marcha, y abordar, como ya se está haciendo, el incremento de la producción de agua a la ciudadanía, la sustitución de tuberías y la puesta en marcha de las mejoras para el regadío en el campo», añadió el consejero tras saberse del acuerdo.

La declaración inicial de emergencia hídrica se realiza de conformidad con lo establecido en los artículos 107 y siguientes de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, y en el artículo 198 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico de Canarias.

En réplica, se dijo desde el PSOE que «las obras de regadío del noreste de la isla o la mejora de la depuración que se ejecutan actualmente no dependen en absoluto de esta declaración. Lo que sí depende de la voluntad política es ejecutar las inversiones, y eso es precisamente lo que no se está haciendo», según Ariagona González.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se prepara para un golpe entre borrascas y la Aemet marca una fecha en el calendario
  2. 2 El taxi de Las Palmas de Gran Canaria cambia los taxímetros y empieza a cobrar las nuevas tarifas
  3. 3 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  4. 4 Desarticulada en Vecindario una trama de estafa espiritual
  5. 5 Detenido el autor del apuñalamiento en Manuel Becerra en la noche del viernes
  6. 6 Detenido un hombre por violencia de género tras la fuga de su hijastra en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Así fue la detención del histórico narcotraficante El Guaca en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Sindicatos y empresarios cierran un acuerdo y desconvocan definitivamente la huelga de las guaguas
  9. 9 10 recetas otoñales para disfrutar de todo el sabor casero con platos fáciles y reconfortantes
  10. 10 El hospital Doctor Negrín estrena un sistema para geolocalizar a sus pacientes de Urgencias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La emergencia hídrica seguirá hasta febrero

La emergencia hídrica seguirá hasta febrero