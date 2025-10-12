Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del momento del control el pasado viernes en Arrecife. C7

Denunciado el comisario de Arrecife por dar positivo en un control de alcoholemia

El mando de la Policía Nacional fue parte de un control de la Policía Local

J.R.S.L

Arrecife

Domingo, 12 de octubre 2025, 09:40

El Juzgado de Instrucción 4 de Arrecife va a ser el encargado de dar curso a la denuncia que afecta al comisario de la capital de Lanzarote, José Luis Gutiérrez, por dar exceso del alcohol en un control dispuesto por agentes de la USCI de la Policía Local en una zona de dominio portuario.

El control tuvo lugar en la noche del viernes al sábado, en el contexto del festival musical Arrecife en Vivo. El mando de la Policía Nacional tuvo que responder a dos peticiones de los agentes locales. Dio, respectivamente, 0,62 y 0,59; según el parte oficial.

Al parecer, el vehículo intervenido tiene carácter oficial, según el sindicato Equiparación Ya.

El comisario iba acompañado por otras dos personas.

Según se ha dado a conocer por los medios locales lavozdelanzarote y diariodelanzarote, el mando policial se expone a medidas disciplinarias que podrían suponer una falta grave, pues al parecer los hechos acontecieron estando de servicio.

