La cuarta cita de Consume Lanzarote ronda ya los 200 negocios adheridos El próximo viernes se pondrán a la venta los bonos, con previsión de que se agoten en pocas horas, como en las tres ediciones precedentes

José R. Sánchez López Arrecife Martes, 16 de septiembre 2025, 00:10 Comenta Compartir

A fechas aún de que se abra el periodo para la compra de bonos, ya se cuenta con cerca de dos centenares de negocios adheridos a la cuarta edición de la campaña comercial Consume Lanzarote. De este modo, no es descabellado asumir que se pueda llegar a la cota de 300 comercios sumados a la actividad, que tiene apoyo del Cabildo y de Felapyme.

Se pondrán a la venta 12.900 bonos, a 30 euros cada uno de ellos. En los establecimientos adheridos, cada bono dará derecho a una compra por valor de 60 euros, como en campañas previas.

En cada uno de los establecimientos se admitirán compras hasta un máximo en conjunto de 6.000 euros. Y se ha previsto que haya hasta el 15 de noviembre para emplear los bonos. Y se deberá tener en cuenta, como en las ediciones precedentes, que no se devolverá dinero en efectivo; ni en la compra, ni en la posible devolución del producto.

Los bonos saldrán a la venta en la mañana del viernes próximo, 19 de septiembre. Y existe la plena confianza de que se agotarán de manera íntegra en esa misma fecha; vistos los precedentes de las campañas previas, si bien es cierto que en las citas precedentes se sacaron menos bonos. En la campaña del pasado año se completaron las ventas en menos de media hora. Para comprar hay que ir a www.consumelanzarote.org; la misma web en la que se puede ver la relación de establecimientos sumados, bien por sectores económicos, bien por el apartado concreto de municipios.

Cada negocio adheridos cuenta con una imagen y una referencia sobre su ubicación física precisa. Se les facilitará sellos distintivos para colocar en lugar visible del local. En cada uno de ellos consta una referencia del saldo que le queda para cubrir el tope de 6.000 euros de venta.

Fondos insulares

La aportación del Cabildo se eleva a 500.000 euros. De esta suma, para los bonos se dedica una partida próxima a 387.000 euros. La suma restante deberá servir para sufragar costes logísticos, incluida la contratación de personal específico para la actividad, como contó CANARIAS7 en agosto, cuando se procedió a la presentación destinada a sumar negocios.

La cantidad que aporta la primera Corporación, con implicación directa del Área de Comercio, con Armando Santana de titular, supone un incremento más que notable con respecto a campañas anteriores. La del pasado año, sin ir más lejos, contó para los bonos con una aportación cabildicia de 285.000 euros. Y se confía en que pueda ser incluso mayor la participación insular en la quinta edición, el año próximo, según el presidente, Oswaldo Betancort.